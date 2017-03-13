科學家稱人類20年內移居太空殖民地 壽命會更長北京新浪網 (2017-03-13 16:49)
隨著地球生態惡化，人類不斷在透過各種方法，尋求地球之外的宜居地，包括類地行星、太空殖民地等。英國星際協會（BIS）一位科學家近日帶來好消息，他宣稱在20年內，會有千萬人類移居繞行地球軌道的太空殖民地，而生活在殖民地的人類，壽命會比在地球時長。
根據英國《獨立報》報導，英國星際協會（BIS）科學家傑瑞？斯通（Jerry Stone）在阿伯丁的一場演講中聲稱人類已快研究出自月球、小行星採集材料，建造太空殖民地的方法。斯通說，殖民地會由巨大空心圓柱體組成，透過不斷旋轉，為當地居民提供重力，並表示依據目前研究進度，太空殖民地可能在20年內完成。
至於生活在太空殖民地的人類，會與居於地球的人類有何不同？斯通指出，由於殖民地的重力是人為製造，當重力僅有0.9G、0.8G時，居民、建築物承受的壓力，會比在地球時所承受得小，這意味著殖民地居民可能會比地球居民身高來得高，且活得更久、更健康。
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