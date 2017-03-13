第四屆棒球經典賽中華隊雖然3戰全輸，在第一輪就被淘汰，下屆要從資格賽打起，但主戰捕手林琨笙打擊率高達5成71，是預賽所有球員中第三，表現不俗。

根據經典賽預賽成績統計，預賽打擊率第一名為墨西哥隊Esteban Quiroz，打擊率6成67，第二名為委內瑞拉Martin Prado，打擊率5成83。

林琨笙出賽2場，7打數4安打，3得分，1保送、1盜壘，是中華隊全隊打擊率最高的球員。