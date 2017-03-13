韓國暫定5月9日大選 已向駐外公館發送大選公文北京新浪網 (2017-03-13 16:02)
原標題：韓暫定5月9日大選 外交部向駐外公館發送大選公文
中新網3月13日電 綜合韓媒報導，隨著韓國前朴槿惠總統被罷免，下一屆總統大選初步決定將提前至今年5月9日舉行。
韓聯社指出，韓國政府將「5月玫瑰大選」的日前暫定為5月9日。
韓國大選日公告主管部門行政自治部高層負責人13日表示，選舉管理委員會對於這種重大事件，要向國務會議進行協商報告等行政程序。
據悉，韓國政府將在本周內經過國務會議確定后，計劃公佈於5月9日進行選舉。
另一方面，韓國外交部已要求駐外使領館進行在外國民參與選舉的準備工作。
據韓國國際廣播電台報導，韓國外交部一位有關人士透露，憲法法院做出罷免前總統朴槿惠的判決后，外交部已向韓國駐外公館發送了「成立在外選舉管理委員會」有關內容的公文。
根據《公職選舉法》，在出現「選舉情況」的10天前，駐外公館必須設置「在外選舉管理委員會」，即4月20日以前必須結束上述工作。外交部已經要求駐外各公館嚴格保持政治中立。
韓國國會本月2日審議通過了《公職選舉法》修正案，在韓國提前舉行總統大選之際，在外國民將可參加本次選舉活動。
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