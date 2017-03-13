NBA喬治轟28分 溜馬艱辛滅熱火中央社 (2017-03-13 16:05)
（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬隊一哥喬治（Paul George）今天轟進28分，率隊以102比98奪勝，溜馬擋下邁阿密熱火最後反撲，暫列打進東區季後賽安全名單。
法新社報導，熱火隊在第4節還有4分10秒時發動一波9比0反撲，並超前比分，但溜馬最後關頭穩住陣腳，再要回領先，本季戰績提升到34勝32敗。
在熱火猛攻並反超比分後，喬治一記20呎跳投命中，幫溜馬要回領先，但熱火威特斯（Dion Waiters）又進球，助隊反超溜馬，所幸提格（Jeff Teague）再幫溜馬取得97比96領先，地主溜馬自此領先到比賽結束。
熱火頭號得分悍將德拉吉奇（Goran Dragic）11日撞到右眼，今天因眼窩挫傷而缺陣。熱火輸球後戰績32勝35敗，東區暫居第9，距拿下季後賽門票僅一席之遙。1060313
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