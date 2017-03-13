V20過熱自費維修疑雲 LG：3C產品有生命週期NOWnews今日新聞 (2017-03-13 15:24)
媒體報導，一名LG智慧型手機V10使用者去年10月發現，經常發現無法開機，同時畫面停留在LOGO，雖然保固內可免費更換機版，但網路已有許多相同遭遇使用者過保必須自費維修，LG回應強調，3C產品都有使用生命週期。
LG發出聲明稿表示，產品皆通過嚴格的品管測試，3C產品都有使用生命週期，LG V10自2015年11月上市自今已超過一年，產品狀況依使用者使用情形，造成故障情形不一，並非全面性因手機過熱或硬體瑕疵造成問題。
LG強調，V10目前產品因當機而報修之數量每月約100件，此數值在業界均屬於正常範圍。智慧型手機當機問題成因眾多，需待進一步送修檢測後才可確認。
LG特別說明，台灣LG電子的經營理念一直秉持為顧客創造價值，對於手機損壞造成消費者的不便，深感抱歉。
LG對於V10保固內非人損造成之故障，持續提供免費維修服務；對於V10已過保固的消費者，也提供優惠的維修服務。LG未來也將持續以專業及熱情，為消費者提供最好的服務。
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