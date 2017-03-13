（中央社記者李晉緯台北13日電）台灣羽球女將戴資穎在贏得全英公開賽冠軍後，球后地位更加穩固，她的父親戴楠凱表示，未來戴資穎將專注在超級系列賽上，把時間留在訓練，期待讓球技更加精進。



戴資穎13日凌晨在世界羽球聯盟（BWF）頂級超級系列賽（World Superseries Premier）等級，總獎金60萬美元（約新台幣1836萬元）的全英公開賽女子單打賽事中，以21比16、22比20擊敗世界排名第7的泰國女將蘿特查諾（Ratchanok Intanon）拿下冠軍，也因此成為首位奪得這項比賽冠軍的台灣選手。



因為這座冠軍，戴資穎穩坐世界球后寶座，對此戴資穎的父親戴楠凱表示，因為戴資穎現在已經登上世界第1，在積分上也拉開了差距，未來在比賽上會減量，預計將專注在超級系列賽（World Superseries）等級的賽事，接下來可能會到4月的馬來西亞公開賽（CELCOM AXIATA Malaysia Open）、新加坡公開賽（OUESingapore Open）才會出賽了。



雖然減少出賽，但戴資穎靠著訓練時間的增加，持續精進，戴楠凱說，戴資穎會把時間留在國訓中心訓練，訓練時教練賴建成會針對戴資穎的缺點安排訓練菜單，並安排男子選手配合訓練，讓戴資穎能持續進步。



談到今年的全年規劃，戴楠凱提到，雖然接下來世錦賽與世大運撞期，且世錦賽也有嚴格的參賽限制，但戴資穎已經確定會參加世大運，也會全力為替地主留下金牌努力。



戴楠凱表示，世大運是台灣幾十年來難得能夠承辦到的世界級大型賽事，戴資穎當然要共襄盛舉，「畢竟打贏世錦賽是1個人高興，但打贏世大運是全國高興」，戴楠凱說。1060313