▲中華職棒熱身賽將開打。（圖／中華聯盟提供）

經典賽（WBC）激情過後，中華職棒官辦熱身賽明晚（14日）在高雄澄清湖棒球場登場，首戰由統一獅迎戰中信兄弟。

經過兩個多月的春訓以及自辦熱身賽，中職四隊明晚起將在官辦熱身賽驗收成果，為3月25日的中職開幕戰調整出最佳戰力。

中華職棒官辦熱身賽賽程表：

3月14日18時35分統一獅對中信兄弟（澄清湖棒球場）

3月15日18時35分富邦悍將對Lamigo桃猿（澄清湖棒球場）

3月16日18時35分Lamigo桃猿對中信兄弟（澄清湖棒球場）

3月16日18時35分富邦悍將對統一獅（斗六棒球場）

3月17日18時35分中信兄弟對富邦悍將（澄清湖棒球場）

3月17日18時35分Lamigo桃猿對統一獅（斗六棒球場）

3月18日17時05分統一獅對富邦悍將（斗六棒球場）

3月18日17時05分中信兄弟對Lamigo桃猿（台中洲際棒球場）

3月19日12時05分統一獅對Lamigo桃猿（台中洲際棒球場）

3月19日18時05分富邦悍將對中信兄弟（台中洲際棒球場）

3月20日18時35分中信兄弟對統一獅（台中洲際棒球場）

3月21日18時35分Lamigo桃猿對富邦悍將（台中洲際棒球場）