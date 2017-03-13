因為拉傷下半身，目前在三軍調整的巨人隊台灣好手陽岱鋼，即將在明天（14日）展開實戰，預計最快18日回到一軍比賽。

陽岱鋼14日在教育聯盟出戰西武、15日出戰橫濱DeNA，若沒有問題的話，就會回到一軍，18日將跟羅德隊進行熱身賽。

陽岱鋼表示：「能夠在一軍多出賽，做好準備迎接新球季的到來。」