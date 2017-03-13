韓媒:韓憲法法院代理院長卸任 曾判總統彈劾案北京新浪網 (2017-03-13 15:44)
原標題：韓媒：韓憲法法院代理院長李貞美6年任期屆滿卸任
中新網3月13日電 據韓媒報導，韓國憲法法院代理院長李貞美的6年任期屆滿，於當地時間13日卸任。
據報導，李貞美當天表示，憲法法院10日做出了非常痛苦的判決。憲法法院根據《憲法》和法律規定，做出了公正判決，為守護《憲法》精神而竭盡了全力。
李貞美指出，目前憲法法院面臨的領導結構危機和社會矛盾是進一步鞏固面向民主主義與法制主義的《憲法》價值的一個痛苦過程。通過這一變化的過程，韓國必將成為成熟的民主主義國家，韓國社會將變得更加自由平等與成熟。
據悉，李貞美2011年就任韓國憲法法院法官，2月1日接替卸任的前憲法法院院長朴漢徹，成為韓國歷史上第一位女性憲法法院代理院長。
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