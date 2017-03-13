經典賽（WBC）D組預賽墨西哥與委內瑞拉纏鬥近5小時，最後墨西哥11比9擊敗委內瑞拉。墨西哥、義大利、委內瑞拉三隊戰績同是一勝二敗，比較失分率之後，委內瑞拉遭淘汰，台北時間14日上午9時墨西哥與義大利將加賽一場，決定哪一隊晉級八強。

D組今天另一戰波多黎各9比3擊敗義大利，三戰全勝率先晉級八強。委內瑞拉隊陣中大聯盟好手如雲，賽前被評估是打線最強的球隊，無奈三戰打下來，委內瑞拉隊投手群失掉32分，讓他們打線再強悍也贏不了球。

墨西哥隊先前已2連敗，今天再輸就會遭淘汰，還好效力日職火腿隊的兩名洋將立了大功，先發投手Luis Mendoza投4局被擊出3支安打失2分，表現稱職，Brandon Laird五局上轟出3分彈，讓墨西哥隊取得8比1的領先。

委內瑞拉隊雖然一路落後，打線苦苦追趕，7局下效力老虎隊的強棒Victor Martinez轟出2分砲，這一局共攻得3分，追到9比11落後，Jake Sanchez、Oliver Perez、Roberto Osuna等牛棚投手力守城池，未再失分，守住最後勝利。

此戰墨西哥隊共擊出14支安打，除了Laird轟3分彈，Esteban Quiroz也在2局上轟3分砲。

先前的比賽，義大利10比9勝墨西哥，委內瑞拉11比10勝義大利，今天墨西哥11比9擊敗委內瑞拉，三隊比較失分率，委內瑞拉遭淘汰。