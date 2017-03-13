韓財長談「對華起訴」:無證據顯示中國對韓報復北京新浪網 (2017-03-13 14:51)
[環球網綜合報導]據英國路透社3月13日報導，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官柳一鎬13日說，韓國並無確切證據顯示中國因韓國部署薩德系統而報復韓國，因此韓國未對中國採取任何行動。
「如果我們想將之訴諸法庭，就得要有證據，但我們尚未掌握任何證據，因此無法採取行動」，柳一鎬說，「這並非我們有證據在手卻不行動」。
柳一鎬說，韓國政府正設法安排在本周末於德國舉行的20國集團（G20）財經首長會議時，與中國財長會談，但尚未確定。他還說，若有必要，韓國將「確信地」對中國採取行動。
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