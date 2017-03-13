[環球網綜合報導]美德領導人特朗普和默克爾將於3月14日首度會面。此次充滿不確定性的會面受到多方關注，也將給世界各國釋放出有關未來跨大西洋聯盟走向的信號。

路透社12日稱，這兩位領導人風格迥異：德國總理默克爾是一位行事謹慎、沉穩務實並能自我約束的領導人；而特朗普則是來自紐約的一名房地產富豪，行事魯莽、喜歡暴露在聚光燈下。此前，兩位領導人就政策和價值觀念進行了長達幾個月的令人不快的爭論。在經濟和外交政策上，兩人觀點也存在很大的鴻溝。

奧巴馬政府時期的美國國家安全局歐洲政策顧問查爾斯？庫普錢表示，雖然他並不認為默克爾和特朗普會成為好朋友，因為他們兩人性格迥異，但是兩人在政治和戰略問題上將有很強的合作意願。庫普錢說，此次會面也將被看作是特朗普上任以來與外國領導人最重要的一次會晤。

據報導，默克爾已看過特朗普的演講以及與其相關的各種採訪，包括特朗普在1990年接受《花花公子》雜誌採訪時的一篇長篇問答。當時在採訪中的很多有爭議的意見現在都正被特朗普作為總統來踐行。

默克爾的隨行人員也分析了特朗普與其他幾國領導人進行的會晤，包括英國首相特雷莎？梅、日本首相安倍晉三以及加拿大總理賈斯廷？特魯多，並與其中幾位領導人就如何應對特朗普所帶來的的不確定性進行了交流。

德國一名高級官員說：「我們已預料到特朗普總統在會談中表現的不耐心，畢竟他只想得到對方明確的表態，而不想對細節問題進行深入討論。」