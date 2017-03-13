中新網3月13日電 據日媒報導，本月12日，日本民進黨在東京都內的酒店召開定期黨大會，黨首蓮舫致辭時正式宣布為把「2030年代」實現「零核電」的目標時間提前，將制定基本法案。

關於下屆日本眾院選舉，蓮舫表示「將賭上政治生涯的一切，力爭由民進黨實現政權更迭」，呼籲黨內團結。不過，她並未提及是否攜手共產黨等展開在野黨合作。

據報導，會上敲定了「與安倍政府推進的強者政治明確對決」的2017年度活動方針，這是該黨現行領導層迎來的首次定期黨大會。

蓮舫強調了實現政權更迭的決心，但由於該黨支持率低迷，能在多大程度上重塑國民的期待尚是未知數。民進黨未邀請共產、自由、社民各在野黨幹部作為來賓出席會議。

有關能源政策，蓮舫表示「為迎接下屆眾院選舉，將起草基本法案，使提前擺脫對核電的依賴成為可能」。在會後的記者會上，蓮舫還表示「將研究有可行性的法案內容進行起草」，但她未談及力爭提前至「2030年」的目標年限。

針對下屆日本眾院選舉，蓮舫在會上強調「目前正是最關鍵的時刻，將以高度嚴肅與強烈的危機感嚴陣以待」。關於7月的東京都議會選舉，蓮舫表示希望構建全黨迎戰態勢。她稱：「雖然是地方選舉，但會對國政選舉產生影響。這一瞬間開始全黨將開始備戰。」

有關作為黨內招牌政策的教育無償化問題，蓮舫主張「最大的課題是財源，需要修憲純屬搪塞」，以牽制將此作為修憲項目展開研究的自民黨與日本維新會。蓮舫稱財源最多為5萬億日元（約合人民幣3000億元），將用消費稅率提升至10%時的1%部分等。

活動方針將今年定位為「政治決戰之年」，提出「加快增進在野黨合作，阻止安倍政府繼續強大」。關於與其他在野黨協調眾院選舉候選人事宜，方針中列舉了「將從當選人數最大化這一立場出發作出綜合判斷」的課題。