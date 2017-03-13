印度一邦將派專家官員前往不丹 尋求幸福之法北京新浪網 (2017-03-13 13:59)
[環球網綜合報導]據《印度時報》3月12日報導，印度中央邦去年新成立一個部門叫「幸福部」該部門的高級官員將會於幾周之後前往在喜馬拉雅山脈下的不丹，研究那裡流行的幸福模式，尋求幸福之法。
據報導，印度中央邦去年新成立的幸福部的官員認為他們此次的不丹之行的主要目的是了解當地的幸福模式，並將其應用在印度，實現幸福部創立的初衷。
印度相關官員也就此目的與不丹大使練習，並表示了想要拜訪不丹的強烈意願。不丹方面也十分樂意與印度分享自己的幸福模式。
「幸福部」的官員表示此前他們決定於3月6日和7日前往不丹。但是由於飛往不丹的航班過少，行政方面也出現了一些問題，出發日期不得不往後推遲幾周。據悉，由4人組成的印度專家組有望下月初抵達不丹。
與此同時，中央邦政府也提高了幸福部的預算。在幸福部於去年7月成立時，部門的預算只有2000萬盧比（摺合人民幣約207萬元）。最近，預算已提升至4750萬盧比。
幸福部的主管尼拉傑？瓦西塔說：「雖然與印度相比，不丹的人口較少，社會制度也不一樣，但我們會分析不丹幸福模式，並將其應用在印度。」
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