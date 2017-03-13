[環球網報導 記者 王一]據英國《鏡報》當地時間3月12日報導，現在丹麥也隨荷蘭、德國對土耳其內閣高官入境表示出「不歡迎」的態度，土耳其總統埃爾多安面臨歐盟國家的全面禁令。

當天，丹麥首相辦公室發表聲明，建議原定於本月晚些時候訪問該國的土耳其總理推遲行程，他們給出的原因是，無法接受土方對荷蘭的言語攻擊。11日，荷蘭方面禁止兩名土耳其部長入境參加在鹿特丹的土耳其人集會並講話。隨後，埃爾多安批評荷蘭說：「他們當然得付出代價，學會什麼是外交。」

報導說，他在批評荷蘭時，言辭頗為激烈，他說對方是「納粹餘孽、香蕉共和國…需要制裁」。面對如此激烈的批評，荷蘭總理隨即回應，「無法容忍」。《鏡報》說，同樣表示無法容忍的還有丹麥，該國12日發表的聲明稱：「鑒於土耳其與德國荷蘭等國之間緊張加劇，丹麥首相拉斯穆森推遲了（與土耳其總理的）會面。」

報導說，歐盟國家的領導人們正陸續反對其境內土耳其移民為埃爾多安舉行公投造勢的活動，並且也有聲音呼籲歐盟國家團結一致對抗埃爾多安。

德國總理默克爾表示，在土耳其即將到來的公投在土耳其、荷蘭、德國等歐洲國家首都造成緊張局勢后，她會盡全力阻止德國本土也因此陷入分裂。

土耳其將在4月16日舉行全民公投，決定是否從議會制轉變為總統制。如果公投通過，將從憲法上賦予總統實權。為了使公投得到足夠支持票，埃爾多安必須爭取國內和海外土耳其公民的支持。

BBC說，目前，生活在國外的土耳其公民達550萬，其中在德國就有140萬合資格選民，因此公投中的讚成修憲方很希望獲得他們的支持。包括德國、奧地利和荷蘭在內的一些國家已經計劃好了不少的造勢活動。但是，埃爾多安的支持者卻發現他們被禁止舉行這樣的集會，土耳其內閣高官也先後被拒絕入境德國、荷蘭進行造勢演講。土耳其這些歐洲國家的公投造勢宣傳活動被拒之後，事件逐漸演變成一場繼續升級的外交爭端。