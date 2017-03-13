中新網3月13日電 據日媒報導，本月12日，日本外相岸田文雄與駐東京的各國大使等一同造訪熊本縣，視察了去年4月熊本地震的災區。

報導指出，這是向世界傳遞日本地方魅力的日本外務省項目之一，旨在支援災后重建工作。其中可能也存在為成為日本首相安倍晉三接班人的「后安倍時代」而提高自己知名度的想法。

據悉，岸田和新加坡、印度大使等10人在熊本縣高森町乘坐了能飽覽阿蘇地區壯美風景的南阿蘇鐵路。在熊本城內，向當天迎來自己生日的該縣吉祥物「酷MA萌」獻花，並向媒體表示「會努力讓更多遊客能回到熊本」。

之後，他前往日本福岡市在九州大學發表演講，強調了利用政府開發援助（ODA）推進接收亞洲優秀的理工科留學生的想法。

據了解，此次日本外務省項目是自去年11月的宮城縣和上個月的沖繩后的第三波。岸田打算通過周遊地方來滲透到各地，為將來的自民黨總裁選舉夯實基礎。