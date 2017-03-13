[環球網綜合報導]近年來，美國和歐洲國家減弱了在阿富汗的軍事存在，同時也減少了對阿經濟援助。俄羅斯《消息報》3月13日報導稱，阿富汗已經轉向俄羅斯尋求經濟援助。

阿富汗駐俄羅斯大使館日前向《消息報》表示，由於北約在阿富汗軍事存在的減弱和特朗普對阿富汗的興趣缺失，喀布爾正在尋找新的夥伴。阿富汗希望俄羅斯參與修復當地的經濟設施，阿方承諾向俄羅斯提供總統層面上的商業支持。

阿富汗駐俄羅斯大使館貿易經濟問題隨員穆罕默德？卡西姆說道：「阿富汗的很多設施都是蘇聯專家建設的，俄羅斯可以修復。一共有100多項，準確地說就是124項。其中有『薩朗』隧道、喀布爾的麵包店、理工大學、『Jangalak』維修工廠，也有普勒胡姆里的電站等。」

卡西姆指出，關於恢復國內建設的問題已經和俄羅斯方面進行過討論。3月3日，阿富汗駐俄羅斯大使阿卜杜勒？科西曾與俄羅斯能源部副部長尤里？先秋林舉行了會面。卡西姆說，「我們非常希望俄羅斯的公司能夠參與競標並取得成功。目前，俄羅斯國際統一電力系統公司（Inter RAO）已經在阿富汗運營，但整體來看，俄屬公司的數量還不多。先秋林先生說，已經有大約30家俄企準備好了在阿投資。而阿富汗總統阿什拉夫？加尼也支持俄羅斯加強經濟存在，為此還設立了以總統為首的高級經濟委員會。」

對於在阿富汗展開大規模經濟投資的問題，俄羅斯總統的阿富汗問題特使扎米爾？卡布洛夫表示，這是相當複雜的。他說道：「近幾年，俄羅斯曾不止一次向在阿富汗有軍隊定額的西方夥伴提出開展聯合投資項目，這些提議均被否決。然而任何一個國家都沒有能力單獨重建阿富汗。」

俄羅斯軍事專家弗拉基米爾？葉夫謝耶夫認為，俄羅斯將會繼續向阿富汗提供有組織的援助，因為這關係到地區安全。

《消息報》評論稱，阿富汗境內活躍的極端組織對俄羅斯的國家安全構成威脅，因而莫斯科不會拒絕與喀布爾合作。兩國在經濟領域的合作問題已經談了很久了，但是到現在才有了具體的輪廓。畢竟，在較低的安全係數下，俄羅斯不太可能在阿富汗經濟領域展開大規模投資。