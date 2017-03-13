LPGA首冠鄭美琦 為台將擘劃未來藍圖中央社 (2017-03-13 13:50)
首位在LPGA拿下冠軍的台灣女將鄭美琦（右）接任TLPGA理事長後，為台灣女將擘劃未來藍圖，尤其期盼選手勿「趕場」參賽，而要空出時間練習，永遠「不要停止學習」。（TLPGA提供）中央社記者李晉緯傳真 106年3月13日
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