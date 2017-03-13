籃網力克尼克止主場16敗 林書豪累了中央社 (2017-03-13 13:50)
美NBA布魯克林籃網12日晚（當地時間）主場以120比112力克尼克，總教練艾特金森讚賞林書豪第4節表現令人激賞，但也發現豪小子略現疲態。（拍攝自YES頻道）中央社記者黃兆平紐約傳真 106年3月13日
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