美NBA布魯克林籃網12日晚（當地時間）主場以120比112力克尼克，總教練艾特金森讚賞林書豪第4節表現令人激賞，但也發現豪小子略現疲態。（拍攝自YES頻道）中央社記者黃兆平紐約傳真 106年3月13日