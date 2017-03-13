籃網主場止敗 總教練：林書豪略顯疲態中央社 (2017-03-13 13:50)
美NBA布魯克林籃網12日晚（當地時間）主場以120比112力克尼克，終止主場16連敗，但總教練艾特金森發現林書豪略顯疲態。中央社記者黃兆平紐約攝 106年3月13日
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