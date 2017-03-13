（中央社南非開普敦12日綜合外電報導）南非開普敦年度自由車賽今天因強風被迫取消，主辦單位同時警告附近有火災威脅賽道。已出發的參賽選手被大風吹得東倒西歪，亂成一片，連街上的流動廁所也不支倒地。



法新社報導，選手在強風中騎著超輕的自由車，中途被攔下，差點飛走。這是南非開普敦（Cape Town）年度自由車賽首度被迫取消。主辦單位表示，部分賽道風勢時速達100公里。



「衛報」網站也報導，有3萬5000人參加這項109公里比賽，早就出發的選手在21公里處被主辦單位擋下來。



參賽選手原本蓄勢待發，但社群媒體上影片可見，他們被吹得東倒西歪，有些人下車後都快站不起來。比賽因安全因素喊卡，許多從海外遠道而來的選手只能敗興而歸。



風勢之強不只將選手吹得東倒西歪，險象環生，「每日郵報」網站也引述In the Bunch報導，連街上的流動廁所也不支倒地。



不少網友在社群媒體分享相關影片和畫面。



推特用戶@JamalShaikh寫道：「以下是朋友從開普敦傳的影片，看看那些單車都在飛！」@GBreyts也留言：「開普敦這風就是狂，自由車賽取消了。」網友@Gouws007回說：「那是未來飛行單車。誰還需要飛行汽車！。」（譯者：中央社盧映孜）1060313