美國職籃NBA，休士頓火箭主場117比112打敗了克里夫蘭騎士，騎士最近五場比賽只贏了一場。波特蘭拓荒者則以110比101險勝鳳凰城太陽，洛杉磯湖人跟費城七六人也戰到最後一秒，七六人才以118比116險勝湖人。



（陳楷報導）



騎士雖然是東區第一名的強隊，但勝率比西區第三的火箭還要低，第二節騎士猛攻41分取得九分領先，但第四節落後追分階段詹姆斯傳球被尼奈抄走傳給比佛利投三分球確保勝利。詹姆斯30分七籃板五助攻，爾文28分八助攻，兩隊加起來投了88次三分線進了33個，哈登38分11助攻10籃板本季第16場大三元，安德森16分，戈登跟比佛利各13分。



拓荒者里拉德對太陽上半場獨得28分，不過太陽卻從下半場落後18分開始大逆轉，第四節剩下六分鐘尤理斯跳投兩度領先拓荒者一分；里拉德第四節只得四分，不過跟麥柯倫最後一分鐘各進一球守住勝利。里拉德全場39分六籃板，麥柯倫26分，紐克奇12分11籃板，太陽布克28分，布列索19分，威廉斯12分10籃板。



湖人南斯最後四秒三分球追到一分差距，七六人薩瑞奇兩罰進一但湖人已經沒有暫停，蘭道爾中場拋投落空兩分飲恨。薩瑞奇29分七籃板，歐卡佛23分，魯瓦武卡巴洛18分，七六人命中率將近五成二而湖人也達到五成，克拉克森30分八助攻，蘭道爾21分13籃板。



