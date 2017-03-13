世界棒球經典賽（WBC）台灣與南韓一役敗陣，讓許多球迷相當心碎，然而網路速度台灣也需多加油；內容遞送網路Akamai調查發現，南韓網路平均連線速度全球最高，台灣僅排名19位，同時輸給香港、新加坡、日本。

根據Akamai 「2016 年第四季網際網路現狀報告」，全球平均連線速度7.0Mbps，相較去年同期成長26％，南韓平均連線速度最高，能有26.1 Mbps，持續蟬聯首位寶座，台灣則是15.6 Mbps，全球排名第19位。

但僅分析亞太地區，台灣網路平均連線速度表現不會太差，僅輸給南韓、香港、新加坡、日本，其他國家如泰國、紐西蘭、馬來西亞、大陸、印度等，台灣平均連線速都表現較佳，網路品質可以算是相較穩定。

針對全球行動連線能力分析，比較2500個以上IPv4位置國家地區，英國平均速度26.8 Mbps全球之冠，委內瑞拉以2.9 Mbps 位居末位，比較亞太地區，菲律賓與日本分別是14.3Mbps與13.3Mbps，台灣則是12.0Mbps。

網際網路現狀報告編輯David Belson表示，Akamai於2008年首度發表這份報告的時候，高速寬頻定義是指5 Mbps以上，而九年前的高速寬頻全球採用率只有 16%。如今，15 Mbps的全球採用率已達25%。

David Belson強調，企業藉由網際網路吸引更廣大的客戶群，創造並提供越來越豐富的體驗，因此這波成長趨勢對企業而言可謂利多，不過這波趨勢也突顯一個重要需求，那就是企業必須針對客戶使用的眾多連網裝置來最佳化這些體驗。