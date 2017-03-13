MLB／沙胖被打爆 他說「身體感覺很好」NOWnews今日新聞 (2017-03-13 12:48)
洋基隊「沙胖」CC Sabathia今天對勇士隊的熱身賽，只投0.2局就失掉6分、4分責失，終場洋基2比10輸給勇士，不過沙胖賽後說我的身體狀況感覺很好。
沙胖去年10月動了關節鏡手術，治療了困擾已久的膝傷，因此今年春訓他的狀況很受矚目。今天是沙胖熱身賽第2次登板先發，結果他只投0.2局就被勇士隊擊出6支安打，失6分、4分責失，投不滿1局，沙胖就被換下場，由Ben Heller接替投球。
沙胖表示，身體感覺很好，球路也有尾勁，我沒有任何問題。
此戰勇士隊共擊出14支安打，Kurt Suzuki三打數都是安打，有2打點，Ronald Acuna敲2安2打點，Nick Markakis敲2安1打點，Ozzie Albies敲2安，洋基隊只擊出4支安打，Austin Romine、Jorge Mateo各轟一發陽春彈。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
格紋短裙．配色圓點吊帶短裙．牛仔短裙．連身 短裙．圓點 吊帶 短裙．內搭褲 短裙 假兩件．OrangeBear 牛仔短裙．吊帶短裙．傘狀短裙．Bobson 牛仔短裙．OB 牛仔短裙．條紋 短裙．蛋糕短裙．東京著衣 格紋短裙 內搭褲．Edwin 牛仔短裙．牛仔吊帶短裙．大尺碼 短裙．橫紋 針織 短裙．MAYUKI 蕾絲 短裙．牛仔 短裙．連身短裙．Lee 牛仔短裙．DREAMS 牛仔短裙．棉質 短裙 內搭褲．Shiny 牛仔短裙．ZARA 短裙．皮帶 混色 短裙．PAUL FRANK 牛仔短裙．mamaway 牛仔短裙．平口 連身 短裙
- 【CHANEL 香奈兒】橙光輕舞 女性淡香水EDT 50ml 平行輸入(
- 【光彩珠寶】婚戒 日本鉑金結婚戒指 對戒(閃耀愛戀)
- HAPPYHOME 絲黛特三線乳膠3.5尺加大單人獨立筒床墊
- 【享夢城堡】LittleTwinStars雙星樂園系列-雙人四件式床包
- MIDO Great Wall 長城系列機械腕錶-白 M0152301103700
- MISS Q【9069】韓國黑白粗針織垂墜感外套
- CITIZEN 經典品味光動能腕錶-黑 BM5005-69E
- ORIENT 東方錶 SPEEDTECH系列人動電能計時男錶-黑x銀/46mm
- 【Anna Lou Of London】倫敦品牌 M 個性字母項鍊 玫瑰金(絕
- TIMEX 經典復刻冷光系列-銀/駝 -34mm
碾壓!馬刺一大法寶專克勇士 4巨頭能補這命門?【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
圍棋人機大戰一周年：被AlphaGo改變的世界【北京新浪網】
晶晶亮透大樂透第17028期預測：看好奇號發威【北京新浪網】
桃園蘆竹濱海全國馬拉松 7千人競跑【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》