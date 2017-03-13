洋基隊「沙胖」CC Sabathia今天對勇士隊的熱身賽，只投0.2局就失掉6分、4分責失，終場洋基2比10輸給勇士，不過沙胖賽後說我的身體狀況感覺很好。

沙胖去年10月動了關節鏡手術，治療了困擾已久的膝傷，因此今年春訓他的狀況很受矚目。今天是沙胖熱身賽第2次登板先發，結果他只投0.2局就被勇士隊擊出6支安打，失6分、4分責失，投不滿1局，沙胖就被換下場，由Ben Heller接替投球。

沙胖表示，身體感覺很好，球路也有尾勁，我沒有任何問題。

此戰勇士隊共擊出14支安打，Kurt Suzuki三打數都是安打，有2打點，Ronald Acuna敲2安2打點，Nick Markakis敲2安1打點，Ozzie Albies敲2安，洋基隊只擊出4支安打，Austin Romine、Jorge Mateo各轟一發陽春彈。