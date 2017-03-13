LG V10死機處理不讓步？ LG這麼說中央社 (2017-03-13 12:54)
（中央社記者江明晏台北13日電）LG V10傳過熱死機，僅提供過保用戶維修優惠遭批，LG今天發出3點聲明重申立場，強調LG V10上市超過一年，依使用故障情形不一；未在消費者不滿的處理方式上做出任何讓步。
LG旗艦機V10手機傳出機板過熱造成死當無法開機，台灣已有百位苦主因過保固期得自費新台幣上萬元維修，集體向消保官申訴。
對此，LG對於保固期內的V10手機提供免費維修，過保固期的用戶則須自費維修，LG有提供維修優惠價格，這個處理方式讓多數消費者大感不滿。
LG今天發出3點聲明重申立場，沒有在消費者不滿的處理方式上作出任何讓步。
聲明指出，第一、LG產品皆通過嚴格的品管測試，3C產品本身有其使用生命週期，LG V10自2015年11月上市自今已超過 1年，產品狀況依使用者使用情形，造成故障情形不一，並非全面性因手機過熱或硬體瑕疵造成之問題。
第二、LG V10目前產品因當機而報修的數量每月約100件，此數值在業界均屬於正常範圍。智慧型手機當機問題成因眾多，需待進一步送修檢測後才可確認。
第三、台灣LG電子的經營理念一直秉持為顧客創造價值，對於手機損壞造成消費者的不便，深感抱歉。LG對於V10保固內非人損造成的故障，持續提供免費維修服務；對於V10已過保固的消費者，也提供優惠的維修服務。LG未來也將持續以專業及熱情，為消費者提供最好的服務。
針對優惠的維修服務價格大概為何？台灣LG公關窗口說明，因為每位V10消費者的狀況不一，死機的原因也不盡相同，會視個案處理，提供優惠維修報價。
另外，LG公關窗口進一步說明，消費者會聯想先前LG針對G4手機過熱狀況，提供無限期機板更換保固，但V10和G4的狀況完全不一樣，V10並非全面性因手機過熱或硬體瑕疵造成的問題。1060313
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