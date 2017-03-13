喬科維奇、費德勒、納達爾都晉級印地安泉第三輪中廣新聞網 (2017-03-13 12:40)
職業網球年度第一個名人賽印地安泉，正在加州舉行，過去13年，包辦了12座男單冠軍的喬科維奇、費德勒和納達爾，都晉級了第三輪，不過球王莫瑞，陰溝裡翻船，被世界排名129的加拿大選手波斯比希爾淘汰。
費德勒生涯累計已經拿到18座大滿貫，納達爾曾14次在大滿貫賽封 王，喬科維奇也有12次。他們很不幸的這次都抽到同組，費德勒與納達爾可能第四輪就會遭遇，贏者或許會在八強，碰到喬科維奇。
從2004年以來，除了喬科維奇、費德勒和納達爾以外，只有克羅埃西亞的魯比西奇拿過印地安泉男單冠軍，魯比西奇現在是費德勒教練團一員。
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