職業網球年度第一個名人賽印地安泉，正在加州舉行，過去13年，包辦了12座男單冠軍的喬科維奇、費德勒和納達爾，都晉級了第三輪，不過球王莫瑞，陰溝裡翻船，被世界排名129的加拿大選手波斯比希爾淘汰。



費德勒生涯累計已經拿到18座大滿貫，納達爾曾14次在大滿貫賽封 王，喬科維奇也有12次。他們很不幸的這次都抽到同組，費德勒與納達爾可能第四輪就會遭遇，贏者或許會在八強，碰到喬科維奇。



從2004年以來，除了喬科維奇、費德勒和納達爾以外，只有克羅埃西亞的魯比西奇拿過印地安泉男單冠軍，魯比西奇現在是費德勒教練團一員。



