原標題：敘利亞總統：歐洲錯誤的對敘政策導致恐怖主義蔓延

中新社北京3月13日電 綜合消息：當地時間12日，敘利亞總統巴沙爾·阿薩德在大馬士革同到訪的歐洲議會代表團會談時指出，一些歐洲國家錯誤的對敘政策，導致了恐怖主義在敘利亞的蔓延態勢。

據敘利亞國家通訊社消息，該歐洲代表團以歐洲議會外事委員會副主席哈維爾為團長，訪問目的在於商討如何發展歐敘關係。在當天的會面中，雙方主要討論了歐盟打擊敘利亞境內恐怖主義的政策，如何快速有效地結束敘利亞內戰等問題。

阿薩德稱，近一年來，一些西方媒體大量發佈關於敘利亞國內形勢的虛假信息，誤導了公眾，也喪失了公信力。阿薩德強調，一些歐洲國家實施的包括「支持極端主義和恐怖主義」「實施經濟制裁」等在內的錯誤對敘政策，導致了恐怖主義在敘利亞蔓延、大量民眾流離失所的現狀。

對此，歐洲議會代表團表示，將致力於糾正關於敘利亞戰爭的「錯誤認識」，併為改善歐敘關係、解除對敘制裁從而維護敘利亞的安全和穩定做出努力。

另據俄羅斯媒體報導，俄羅斯軍隊近日增加了在敘利亞北部城市曼比季的駐軍，俄敘兩國士兵共同駐守敘利亞在該地的軍事中心。俄軍將協助敘利亞軍隊在這一邊境地區執行任務。

此外，據報導，美國地面部隊也出現在曼比季地區，但美國國防部尚未就該軍事部署的目的進行評論。對此，阿薩德在接受媒體採訪時稱，「任何未經邀請、商討與允許進入敘利亞的外國軍隊都是入侵者，無論是美國、土耳其，或是其他任何國家的軍隊。」阿薩德還稱，特朗普政府對打擊伊斯蘭國組織沒有任何「實際行動」。（完）