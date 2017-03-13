生活中難免因各類原因而外傷出血，急診醫師表示，直接對傷口加壓止血是最簡單有效的急救方式，但應避免以衛生紙按壓傷口，以免紙纖維與血塊混合，增加傷口後續處理的困難。另外，有些民眾會以嚼過的「菸草」止血，醫師指出，不但止血效果不好，甚至會增加傷口感染的風險、引發敗血症。

一名裝潢工人被電鋸鋸傷手臂，造成大量出血，送醫前聽信同事的止血偏方，竟用嚼過的菸草塗抹在傷口上止血，結果造成傷口嚴重感染，險併發敗血症致命。

國外研究發現，重大外傷如能在黃金1小時內止血、治療，存活率可提高到85%。台灣外傷醫學會理事長、台北市聯合醫院和平婦幼院區急診科主任簡立建表示，民眾因外傷出血，在第一時間直接對傷口加壓是最簡單、有效的止血方式，可選擇以紗布或棉布覆蓋傷口；常見民眾會隨手以衛生紙壓住傷口，則是錯誤的方式。簡立建：『(原音)衛生紙常跟傷口的血塊和在一起，在傷口裡面很難清除，所以建議還是以餐巾、餐巾紙等比較堅硬的材質來做止血，效果會比較好一點，直接加壓止血還是一個很好的方法，如果這個傷口真的很大甚至造成殘肢，血真的流的很兇的，還是需要做止血帶止血法。』

簡立建指出，臨床上還常見有些民眾會以嚼過的「菸草」止血，不但止血效果不好，甚至會增加傷口感染風險，他就曾收治外傷病患，到院時傷口佈滿大量菸草，最後因嚴重感染只能截肢保命。簡立建：『(原音)只要直接加壓，或是適當的止血點、止血帶止血法，大部分、99%都可以控制住，幾乎沒有問題的。可是很多工人在習俗上、朋友好意就會拿菸草把它塞在裡面，反而增加感染的機會，對止血的效果其實並不明顯。』

簡立建說，控制大量出血是傷患急救的關鍵，國內也已引進引進新型的「高嶺土快速止血敷片」，可與血液中的血小板快速作用，形成傷口上的栓塞物，達到快速止血功效，即使傷者正服用抗凝血藥物，也不影響止血效果。外傷醫學會正推廣這項醫材，希望有助於重大外傷急救並降低出血死亡率。