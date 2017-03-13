（中央社記者鍾榮峰台北13日電）蘋果iPhone 8設計傳出有變化。外媒引述分析師報導，今年高階iPhone機種可能採用平面式OLED面板、而非曲面設計，以降低成本並因應量產需求。



國外科技網站MacRumors指出，儘管有部分市場消息預期今年蘋果高階iPhone機種可能採用曲面設計的有機發光二極體（OLED）面板，不過越來越多分析推測，今年iPhone高階機種可能還是採用平面式OLED面板。



報導引述市調研究機構IHS Markit分析師韋恩林（Wayne Lam，音譯）表示，今年特殊iPhone機種可能採用平面設計OLED面板，類似目前2.5D玻璃設計。



報導並引述DisplayMate專家索內拉（Raymond Soneira）指出，相較於曲面設計採用可撓式塑膠基板，平面設計OLED面板的玻璃基板設計可省下可觀的成本，並且能夠因應大規模量產需求。



市場研究機構TrendForce日前報告也預期，今年iPhone高階機種不會採用曲面螢幕設計，主要是3D玻璃量產良率以及落下測試（drop test）結果，預期仍將採用目前的2.5D玻璃設計。



iPhone 8高階機種設計內容眾說紛紜。日本科技媒體網站Mac Otakara日前報導，今年蘋果新款iPhone除了有iPhone 7s和iPhone 7s Plus兩款機種外，也會推出名為iPhone Edition的高階機種，但iPhone Edition銷售時間可能在9月之後，較其他機種延後不少。



報導指出，iPhone Edition產品仍有多款研發機種待考量，幾個基本設計概念已經確定，包括5吋液晶面板、雙鏡頭以及無線充電功能，沒有計畫採用雙螢幕或是USB-C連接埠設計，但在基本設計概念中，AMOLED面板並沒有在內。



凱基投顧分析師郭明錤日先前報告預期，今年蘋果將推出3款包括5.15吋OLED 版本、4.7吋TFT-LCD與5.5吋TFT-LCD版本iPhone機種。今年3款新iPhone在下半年出貨量可達1億支到1.1億支，較去年下半年iPhone 7年成長約20%到30%，其中OLED機種占新款iPhone機種比重將達60%。



郭明錤預估，OLED版iPhone將採全螢幕設計，取消Home鍵與既有指紋辨識技術；OLED版iPhone採用5.8吋OLED實體面板，實際用於顯示尺寸約5.15吋，剩下部分則作為功能區。