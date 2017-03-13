朴槿惠9人秘書團齊辭職 稱承擔政治及道義責任北京新浪網 (2017-03-13 10:41)
中新網3月13日電 據韓聯社報導，當地時間13日上午，韓國總統府青瓦台總統秘書室長韓光玉、總統秘書室政務首席秘書等9人集體向韓國代總統黃教安提交辭呈。
據報導，韓國府有關人士透露，當天上午在青瓦台舉行的會議結束之後，韓光玉和首席秘書們向代理總統黃教安表示了感謝。
報導稱，憲法法院10日做出罷免總統朴槿惠的判決后，他們為承擔政治上、道義上的責任而決定請辭。
此前一日，遭彈劾下台的朴槿惠在青瓦台和秘書團隊等告別後，返回首爾江南區的家中。
朴槿惠通過發言人表示，自己沒有盡到總統的職責，為此向國民致歉，同時對信任和支持自己的國民表示感謝，稱自己願意承擔一切結果，雖然會花些時間，但相信事實終會水落石出。
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