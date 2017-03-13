[環球網綜合報導] 據美國彭博社3月13日報導，美國總統特朗普的經濟顧問、美國黑石集團首席執行官蘇世民在12日表示，特朗普可能將緩和對中國的批評，包括他在競選期間曾宣布要將中國列為「匯率操縱國」的指控。

彭博社報導說，特朗普在競選期間曾一再表示，上任后將把美國最大貿易夥伴中國列為匯率操縱國，並尋求解決貿易不公平問題的方法，但目前，美國一些政府官員的態度正在出現緩和。美國財政部長史蒂文？努欽2 月曾表示，他希望進行正常的外匯市場評估，藉此來判斷中國是否操縱匯率，他並強調在4月的報告出爐前，不會宣布任何國家為匯率操縱國。

擔任特朗普策略與政策論壇主席的蘇世民在12日說：「有關中國的議題，我不認為將會有匯率操縱國或其它問題。」他表示，中國領導層對特朗普任職期內的中美關係前景保持著冷靜的態度。他說，中國內部有關特朗普外交政策的探討是「有分寸的，不像美國這麼誇張」。

報導指出，蘇世民一直與中國保持著良好的關係，2016年12月他被特朗普委任為總統策略與政策論壇主席，召集企業領袖為就業和經濟振興大計提供建言。