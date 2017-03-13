鑒於土荷關係緊張 丹麥首相建議土總理推遲訪丹北京新浪網 (2017-03-13 10:45)
新華社哥本哈根3月12日電（記者石壽河）丹麥首相拉斯穆森12日在一份新聞通報中說，鑒於當前土耳其與荷蘭、德國等國關係緊張，建議土耳其總理耶爾德勒姆推遲原定本月晚些時候對丹麥的訪問。
通報說，去年12月10日，拉斯穆森對土耳其進行了訪問，雙方進行了「坦誠且具有建設性的對話」。丹方最近幾周一直在與土耳其官員就耶爾德勒姆回訪一事進行溝通。
通報說，由於土耳其當前對荷蘭的口頭攻擊，接下來的丹土雙方的會見將不可避免與此事產生關聯；而會見本身也會被解讀為丹麥對土耳其改制的做法持溫和態度，但事實並非如此。因此，他建議土方推遲耶爾德勒姆的訪問。
土耳其定於今年4月16日舉行修憲公投，決定是否批准將土耳其從議會制改為總統制。土政府近日派官員到德國、奧地利、荷蘭等國，動員當地土耳其人支持修憲公投。土外長恰武什奧盧原定3月11日前往荷蘭鹿特丹與當地土耳其人會面時，被荷蘭取消了飛機著陸權；土家庭和社會政策部長卡亞·薩揚同日乘車前往土駐鹿特丹領事館途中被荷方阻攔；德國多次撤銷了土官員與當地土耳其人會面場地使用權。
分析人士認為，這些歐洲國家不歡迎土官員前來拉票，主要是因為它們認為土政府的改制是「民主的倒退」，進一步破壞本已脆弱的三權分立機制。此外，這些國家也擔心土高官的拉票活動會加劇本國土耳其社群的內部對立，引發當地安全問題。
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