外出靠4G在家靠Wi-Fi，很可能是目前絕大多數人上網方式，但台灣五大電信都有吃到飽方案，價格還越來越低，美國電信業也開始提供類似服務，行動網路流量不再錙銖必較，意味著Wi-Fi遲早有一天會遭人捨棄。

4G行動網路吃到飽方案，台灣不再是少見案例，美國主要電信業者都開始提供吃到飽服務，Farrar估計民眾在公共場所此用Wi-Fi流量數，可能從佔整體流量50％下降至33％，意味著公共Wi-Fi使用率將會減少。

不僅於此，ReportLinker也調查發現，約三分之一北美民眾，不使用有線寬頻上網，因為使用行動網路吃到飽方案，換句話說，4G流量無限制，也會影響有線網路使用路，使用數據機加上無線分享器，就是麻煩而且耗電。

台灣宣稱完成第二條寬頻固網，除電信公司外，民眾可以選擇有線電視上網，但行動網路4G服務越來越成熟，速度不斷加快外，不用700元就能不限制流量，所在地訊號好的民眾，可以完全放棄有線網路。

另一方面，千兆級LTE（4G）與5G行動網路，很可能是Wi-Fi最大威脅，千兆級LTE是5G行動網路前的過渡服務，可加快下載高畫質電影時間，目前澳洲電信商已經開始測試，當5G行動網路問世，假使仍有吃到飽服務，Wi-Fi恐怕走向末路。