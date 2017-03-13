[環球網報導 記者 馬麗]據日本《讀賣新聞》3月12日報導，沙烏地阿拉伯國王薩勒曼12日晚乘專機到達日本羽田機場，日本皇太子前往迎接。

這是沙烏地阿拉伯國王時隔46年訪問日本，隨行人員有皇室及企業高管等逾1000人。薩勒曼將在日本停留至15日，期間會與日本天皇及首相安倍進行會談。

在原油價格下降等形勢下，沙特正在謀求改革經濟結構，擺脫對石油的依賴。首腦會談中，安倍將磋商日本對沙特改革提供的具體合作，還將發表關於日本支援合作的聯合文件。