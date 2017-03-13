韓美軍演關鍵決斷今啟動 美國派最先進武器參演北京新浪網 (2017-03-13 09:04)
[環球網綜合報導]韓聯社3月13日報導稱，韓美聯合司令部13日宣布，韓美聯合軍演「關鍵決斷」（KR）當天正式啟動，美國最先進武器和大規模兵力將參演。
報導稱，「關鍵決斷」將持續至本月24日，為了參加此次演習，美國「卡爾·文森」號航空母艦、F-35B隱形戰機等美國戰略武器將陸續抵韓，這些武器將重點進行應對朝鮮攻擊的先發制人打擊訓練。
「卡爾·文森」號航空母艦將於本月15日駛入釜山港，滿載排水量達10萬噸，長333米、寬77米，被稱為「海上軍事基地」。F-35B隱身戰機編隊也將在本月內飛抵韓國，該編隊可對敵人的防空導彈雷達進行攻擊，在此次訓練中將重點演練打擊朝鮮核心設施。
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