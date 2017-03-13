（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海今天開盤來到90.2元，漲幅0.33%。鴻海自結2月合併營收來到歷年同期新高。法人預期鴻海第1季業績可較去年同期持平或小幅成長。



鴻海自結2月合併營收新台幣2895.8億元，月減16.14%，比去年同期成長3.18%。累計今年前2月鴻海自結合併營收6349.11億元，較去年同期成長2.69%。鴻海2月營收創歷年同期新高。



展望3月，法人預期蘋果iPhone 7 Plus組裝量不淡，加上蘋果新款iPad Pro可能在3月到4月期間推出，整體支撐鴻海3月業績表現，預期鴻海3月有機會維持去年同期水準，不過需觀察中國大陸非蘋智慧型手機拉貨力道。



展望第1季，法人預估鴻海有機會落在9500億元到9600億元區間，較去年同期持平或小幅成長。



國外媒體報導，蘋果可能在3月或4月初舉辦新品發表活動，將推出7.9吋、9.7吋、10.5吋和12.9吋的iPadPro系列新品，其中10.5吋iPad Pro新品預期最快在5月出貨，其他系列預計在3月期間出貨。1060313