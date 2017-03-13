衣索比亞垃圾場滑坡致46人死 或有更多遇難者北京新浪網 (2017-03-13 08:51)
中新網3月13日電 據外媒報導，當地時間11日晚間，衣索比亞首都亞的斯亞貝巴市郊一座大型垃圾山發生滑坡，造成至少46人死亡，數十人至今下落不明。
據報導，亞的斯亞貝巴市發言人稱，46名死者大多是婦女及孩童，預計接下來會發現更多遇難者遺體。
目前尚不清楚這起事故發生的原因。據介紹，發生滑坡事故的垃圾場位於亞的斯亞貝巴南部的環城路附近，是該市規模最大的垃圾場，佔地30多公頃。在垃圾場周邊，甚至垃圾場的半山坡，就是一些居民用木材搭建的簡易房屋。由於堆積的垃圾太多，該垃圾場在事發前已經停用。
有媒體稱，坍塌發生時約有150人在現場。
事故發生后，衣索比亞有關部門立即展開救援。12日白天，事故現場有十多輛大型挖掘機進行挖掘，搜救可能的倖存者。上百名警察在現場維持秩序，並封鎖了通往現場的部分路段。
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