今天最火的一篇財經評論文章非海通證券首席經濟學家姜超的「匯率還是房價，競爭力or泡沫？」莫屬，全文從經濟、物價、貨幣流動性、政策及海外等多個角度綜合分析了近期影響經濟走勢的大數據與重磅事件。當然姜超及其團隊的文章就數據分析的非常透徹，但更為吸引眼球的是文中通過對於進出口等數據的進一步分析而得出的結論，「我們的房價暴漲、金融行業大發展其實都是對企業的層層盤剝，如果企業沒有了競爭力，我們拿什麼跟別人競爭，難道是比房子貴嗎？縱觀歷史，沒有任何一個國家的繁榮是靠房子漲出來的，地產泡沫只會走向危機，相信管理層抑制房價泡沫、降低金融槓桿的堅定決心，因為只有這樣未來才有希望！」

其實姜超已不是第一次就房地產行業的泡沫發聲了，近期尤為明顯。3月9日，海通證券姜超表示，2017年上半年的經濟增速壓力有限，因為地產銷售對投資還存在滯後傳導、存貨周期還在發生作用，去槓桿影響還未開始。但到17年下半年，存貨周期應已結束，而地產投資或面臨大幅跳水，而去槓桿將傳導進實體經濟，屆時經濟或有極大的下行風險。

熟悉姜超團隊的宏觀經濟分析文章的朋友體會應該更加深刻，上一期的「海通宏觀債券每周交流與思考」文章就美國加息的風險進行了分析，尤為強調了「風險日益上升，小心不會有錯。」而就在二月份，姜超指出，房地產凜冬將至。2017年去槓桿的政策基調下，貨幣收緊的最大風險在於房地產市場，隨著房貸利率的回升，房貸增速將從歷史高位大幅下滑，並導致地產銷量和房價的下跌。

自去年12月，姜超被任命為海通證券首席經濟學家以來，就房地產的風險頻頻發聲，是房地產業真的寒冬將至？還是為了博得市場的關注、奠定自己的江湖地位？且讓時間來檢驗一切。

以下為原文摘要：

發達股市回調，商品價格普跌。上周美歐股市回調，韓印港等新興市場股市漲跌互現，黃金石油及工業金屬價格普跌，國內股債繼跌。

美國就業穩定，加息板上釘釘。上周公佈的美國2月新增就業23.5萬，為過去半年的最高值，失業率略降至4.7%，就業數據向好為美聯儲3月加息提供了充足的理由，下周美聯儲加息的概率已經升至90%。而歐央行上調了今明兩年的經濟與通脹預測，稱降息的可能性下滑。上周美國EIA原油庫存大增，WTI油價重回50美元下方。

下游冷中游熱，關注庫存逆差。前兩月國內工業生產旺盛，鋼鐵、發電和重卡增速均創新高；而需求相對低迷，地產和汽車銷售增速均比去年4季度明顯回落，2月出口增速也再度負增；結果是庫存的顯著上升，無論PMI的原材料還是產成品庫存均升至2年高點。而進口增速遠高於出口增速，也使得2月貿易出現罕見的逆差。無論庫存的積累還是貿易逆差的出現，對於中國經濟而言長期都不是好消息。

滯脹風險未除，緊縮預期難消。2月CPI的大降和PPI的高增形成鮮明反差，恰好說明靠加槓桿舉債發展經濟的滯脹困局：舉債加槓桿的地產和工業價格大漲，而債務增加侵蝕了居民收入，使得消費乏力、消費物價低迷。2月社融回落至1.35萬億，但前兩月社融依然超增，2月同業存單萬億發行意味著金融仍在加槓桿，季末首次MPA考核監管或全面從嚴，流動性仍面臨收縮壓力。

匯率還是房價，競爭力or泡沫。年初以來，三四線城市房價補漲，鋼鐵、發電增速高增，似乎經濟已經見底回升，市場也對中國經濟新周期啟動翹首以盼。但我們看到的還是地產加基建的熟悉配方，而且還使用了更大的貨幣槓桿，經濟企穩回升的代價是商品和房價大漲。而這一切影響最大的是中國企業的競爭力，2月份的罕見貿易逆差其實是個非常危險的信號，為了蓋房子，我們進口了更多的鐵礦石，付出了比去年貴一倍的價格，但是出口的紡織服裝、鋼材都在持續萎縮。匯率則是一個國家競爭力的核心體現，美元的加息和走強反映的是美國競爭力的提升，因為人家不僅擺脫了地產泡沫、整頓了金融行業、還要大規模給企業減稅，而我們的房價暴漲、金融行業大發展其實都是對企業的層層盤剝，如果企業沒有了競爭力，我們拿什麼跟別人競爭，難道是比房子貴嗎？縱觀歷史，沒有任何一個國家的繁榮是靠房子漲出來的，地產泡沫只會走向危機，相信管理層抑制房價泡沫、降低金融槓桿的堅定決心，因為只有這樣未來才有希望！