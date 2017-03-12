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史無前例！千名遊客拒下郵輪

近日，3400名中國遊客在濟州島拒下國際郵輪，這是國際郵輪從1990年代末停靠濟州以來，20多年間首次有乘客集體拒絕下船事件發生。

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據韓聯社12日報導，正當中國發出「旅遊禁韓令」持續發酵之時，韓國首次發生了乘坐國際郵輪來到濟州的3400餘名中國團體遊客拒絕下船事件。

根據濟州道方面傳出的消息，11日下午1時，國際郵輪歌詩達郵輪賽琳娜號抵達濟州外港。但該郵輪通報說，船上3400餘名中國團體遊客拒絕下船。當時濟州方面的出入境、海關、檢驗檢疫人員已經做好準備，因此對於中國遊客的舉動感到非常難以置信。

韓國海運工會相關負責人表示，最近雖然也有部分中國遊客拒絕下船，但如此大規模的全船人員拒絕下船事情還是第一次發生。當時碼頭上已經有80餘台觀光大巴在等候，濟州免稅店等購物場所和數十名導遊也做好了接待準備，當得知中國遊客聚集下船的消息，都感到白忙一場。

「薩德報復成為現實」，韓國紐西斯通訊社12日的報導這樣評價中國遊客集體拒絕下船事件。報導稱，作為應對部署「薩德」的反制措施之一，中國方面已經嚴控本國公民赴韓旅遊，從3月16日以後，中國遊客將從來韓的國際郵輪上全面消失。

此次歌詩達郵輪賽琳娜號從日本福岡駛來，在經過4小時后，於11日下午5時離開濟州，駛往下一目的地天津港。據了解，這是國際郵輪從1990年代末停靠濟州以來，20多年間首次有乘客集體拒絕下船事件發生。

韓國媒體說，由於中國方面嚴格限制赴韓旅遊，歌詩達下屬的2艘游輪從本月16日至6月30日赴濟州的停靠計劃全部取消，總班次為26次。根據去年平均每艘歌詩達郵輪搭載中國乘客2300人計算，僅歌詩達郵輪方面就將少給濟州帶來12萬中國遊客。

據上海邊檢消息，皇家加勒比郵輪官網新聞中心本月8日宣布，對旗下所有韓國出境游的郵輪航次進行調整，取消了36個航次韓國港口停靠計劃。

多家航企宣布停飛韓國

本月9日，寧波機場宣布多條赴韓航線將停飛：東方航空寧波至清州航線從3月15日開始停飛，寧波至濟州航線從3月11日起停飛；春秋航空寧波至濟州航線目前已取消3月16日至3月26日的航班；奧凱航空寧波至濟州航線於3月15日起停飛；易思達航空寧波至清州航線於3月15日起停飛。

據統計，目前中航航線共有22家航空公司運營，中國國內航空公司主要包括國航、東航、南航、山航、春秋、深航、上航、奧凱、吉祥、廈航、天航、川航、祥鵬、首都航空及海航。2月份中國飛往韓國的總航班量為4433班，大韓及韓亞航空各佔19%，東航15%，南航14%，國航8%。

航司：韓國游可替代性強

對於停飛一事，春秋航空回應：目前公司國內各地赴韓航線不超過10條，班次每周大約90架次-100架次，「薩德事件」對於中韓航班的影響目前還不明朗，春秋航空將根據實際預定情況調整飛機運力及航線排班計劃。考慮到中韓游較易被中日游及中泰游等周邊目的地旅遊所替代，預計該事件對公司業績影響偏中性。

業內普遍認為，中韓兩國圍繞部署「薩德」的紛爭若長期持續，中國政府或進一步升級「反制」行為，韓國航空及觀光產業將受到更大打擊，或將遭遇「斷崖式」暴跌。

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