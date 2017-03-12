密金融官網：www.zmjinrong.com 公眾號:zmjinrong_com

版權：來源 媽呀我呀（ID: momself）

經濟學里有一個現象叫銀行擠兌，說的是如果銀行信用度下降、傳聞破產，就會有一大堆人因為恐慌衝到銀行取錢。而銀行的存款準備金不足以應付這麼多人的要求，銀行就真的有可能陷入流動性危機，進而破產倒閉。

由此你可以看見恐慌的力量。

而在我看來，整件事情最詭異的地方還不在於恐慌的破壞性。而是身在局中的人，會看到「恐慌」是合情合理的，非如此不可：早擔心銀行要破產，你看，現在不是破產了嗎！——他們因為恐懼，而製造出他們恐懼的東西。

整個事情里容不得「理性」的存在。假如有一個理性的人，堅持說：「這是非理性的恐懼，不要信！」非常不幸，會被時代的車輪無情碾壓。

歷史會證明他錯了，雖然他是難得的理性人。

就是這種荒謬的事，卻時常在我們身邊上演。沒錯，比如房價。

房價就是這樣大寫的荒謬二字。

全民混亂。打開手機，全是恐怖的消息，漲，漲，漲！所有人都坐不住了。原本可以等一等再看的，已經等不了了。沒有房子的必須現在買房！有小房子的抓緊換成大房！非學區房的立刻打聽學區房！誰也別想獨善其身。

沒錢買房子的人恐慌。有一點錢，又不夠買理想房子的人恐慌。好不容易湊夠首付，擠破頭還搶不到的人恐慌。買到房子，被月供壓得喘不過氣的人恐慌。有房無貸的人就好嗎？也很恐慌。只一套房的，彷彿賺了，錢落不到自己手裡，更何況置換的難度越來越高。最討厭的是那些有好幾套房的人，坐擁千萬資產，又不知道該怎麼處理。賣早了又怕少賺錢，捂在手裡又怕崩盤的一天。

每個人都被恐慌席捲。每個人在恐慌下的反應，又刺激了旁人的恐慌。——恐慌造就了房價的飆升，你不跟著慌，最後吃虧的就是你。

恐慌就這樣變成了一個「理性」的存在。

我們因為恐慌，會做許多原本不必要的事，直到把想像變成現實。我們會在本不必要的時候囤積糧食（直到貨架一空），也會在早已疲憊的夜晚與失眠搏鬥（直到天色大亮），會反反覆復擔心自己做不成一件事（直到把時間都蹉跎掉），也會再三鬧脾氣以確認戀人是否還愛自己（直到對方終於厭煩）。

最後我要講的，是一場也許比房價影響更大的恐慌。

這場恐慌正在逐漸發酵之中，它的破壞力已初見端倪。目前規模並不驚人，但已經有越來越多的重壓聚焦其上。遲早有一天，它會形成一場你追我趕的軍備競賽，像雪球一樣越滾越大，越滾越快，不知何時會超出臨界值。

那就是我們對下一代教育的投入和期望。

先說我看到的幾個現象：

我在一所還不錯的大學當老師，我現在所接觸的學生，比十幾年前我讀大學的時候，在學習上投入的時間和精力要多得多。同樣是剛進大學時，他們對某些知識技能的掌握（比如英語、奧賽、IT和金融知識），要比十年前的學生高到不知道哪裡去。當然，他們花在娛樂休閑上的時間相應就少得多。

他們在對時間的分配上嚴格使用二分法：「做正事」的時間，和「浪費」的時間。後者的內涵因人而異，大體上包括髮呆、看影視劇、一部分的運動、閱讀、一切沒有實用目的的社交（有時還包括睡覺）。無論他們在事實上給後者分配了多大比例（出於壓力，有時往往更大），主觀意願上他們是極其拒斥的，極端時甚至導致自暴自棄的行為。在這個過程中，困擾他們最多的就是對「父母」強烈的愧疚感（即便父母就在他們身邊，並且勸孩子降低一些壓力）。

總體而言，他們的幸福感低於十年前的學生。

同時，作為一個幼兒園中班孩子的家長，我開始感受到幼升小的壓力。身邊跟重點小學沾親帶故的朋友受到熱烈追捧。我第一次聽說「幼小銜接」的輔導班。

網上熱傳「海淀區家長一年給孩子報課外班花費20萬」的帖子。

《小別離》熱映，全民討論未成年孩子出國上學。

某在幼兒園當老師的朋友得知我女兒快五歲了還不會寫阿拉伯數字也不會英語拼讀，鄭重其事地警告我：這樣到了小學肯定跟不上。「很多東西老師上課不會教，默認孩子已經都會了。」這位朋友還表示，她孩子所在的小學四年級會放無字幕的英文動畫，還有同學在閱讀英文原版的《哈利波特》。

「如果你的孩子在二三線城市接受教育，他就別想了。如果你的孩子在北京接受教育但不在最好的那幾所學校，那也別想了。如果你的孩子在北京也在不錯的學校，但你沒有好好培養……你想想吧！未來社會殘酷著呢！」

女兒興趣班同學的家長像看怪物一樣看我：「不考級？你們家孩子不考級？」

我的另一個朋友今天還給我打電話諮詢學區房的問題。這個朋友有北京戶口，有學區，但不是重點小學。他認為所在的區教育質量不好。他的原話是「快走投無路了」。我問他：「走投無路是什麼路？」他說：「孩子的出路。」

等等等等。

我相信，這些現象不只是我一個人有感覺。並且大家都隱約嗅出了某種危險的味道。大概在我上中學的時候，全國轟轟烈烈地搞過一陣「減負」運動，最後也是雷聲大雨點小，不了了之。那時候有人說：「減負需要一代人的觀念進步」。現在一代過去了，這一代孩子的書包反而比我們那一代更沉。

觀念？大家都在進步。但觀念進步根本不是關鍵。

你很酷，你讓自家孩子置身事外？可以啊。就像你可以堅持不買房一樣。

你巋然不動，其他人甩下你爭先恐後向前沖。直到某一刻你終於綳不住了：「就算我能承受，孩子一直被當成吊車尾，他願不願意承受？」

我認識不少朋友，從前都是很酷的青年人，聲稱：「我要有了娃，一定不逼他上清華北大。北大老子都上過了，沒什麼意思。」現在他們還是咬著牙給孩子報興趣班。他們照樣還是很酷的人，但是，誰敢拿孩子冒險呢？

一種不安全的氣氛籠罩著整個社會，山雨欲來風滿樓。到處鼓吹階層固化，鼓吹學習改變命運。你知道那些奧數知識對孩子的人生並沒有太大價值，問題是只剩最後這幾張船票，你要是不學，就會有別人比你捷足先登。

所謂的軍備競賽，實質就是一場囚徒博弈。每個人身在局中，都無力脫身。你不加碼，就被別人踩在腳下。你一旦加碼，就為恐慌添薪加柴。

對於房價來說，人們總還有免於恐慌的底線，因為大不了就是一套房，放棄也就放棄了。但是有孩子的人，誰又能眼睜睜看著孩子不管呢？一旦房子在手，心理上多少可以離恐慌遠一點兒。但是對於孩子的教育，要到哪裡才是盡頭呢？一路拼殺闖進重點小學，就可以不慌了嗎？初中呢？高中呢？

孩子們的痛苦才剛剛開始。

我們也許正在見證這場恐慌的循環。一線城市發酵，慢慢輻射全國。它最終會變成什麼樣呢？會不會像房價那樣升級到駭人聽聞的地步？會在何種程度上破壞一代人甚至幾代人的幸福？它會有停下的一天嗎？如何停下？

理智的話誰都會說，未來的後果也都看得見。——但畢竟大家都沒法像金庸小說里的人比拼內力，大喊「一二三」，同時收手。

在這場逐漸掀起的風暴中，每個人，都是別人的受害者。

你可以逃離這樣的恐慌循環嗎？並不僅僅是簡單的撤出而已。撤出了，恐慌還在。就像有的人賣了北京的房搬到大理，但他們逃不脫房價上漲帶來的失落。除非這些人從一開始就承認：「我退出」，從根上斬斷煩惱。我這輩子就不買房，或者我的孩子就是不再與別人爭勝，對所有結果，我可以心平氣和地領受，並且永遠不為我的選擇而後悔。有這種大定力，大覺悟，或者在其它領域有大成就，足以將這些損失視如浮雲的少數人，庶幾才能從恐慌中脫身。

可惜這樣的人少之又少，擋不住社會大潮。大多數人，仍然像是殺紅了眼的賭徒，明明早已無力跟進，仍然不得不在一輪又一輪搏殺中，逼自己掏空所有的籌碼。跟進固然無力承受，但你知道，如果不跟，恐怕就會輸得更慘。——就像擠兌的銀行，就像高企的房價，就像一出生就百米衝刺的孩子。

這一把，你跟還是不跟？

【版權聲明：本平台致力於尋找金融行業至關重要的文章，以提高全民金融意識，促進金融交流，如涉及文章版權問題，請及時聯繫我們，我們會及時刪除或附上稿費。聯繫方式：13751745460 微信號：zmjinrong】

點擊「閱讀全文」，進入3G版」密金融「