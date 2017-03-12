密金融官網：www.zmjinrong.com 公眾號:zmjinrong_com

版權：來源 牛津法律研究工作室

一、企業主體相關信息查詢

1、國家工商總局「全國企業信用信息公示系統」

網址：gsxt.saic.gov.cn/

2014年3月1日正式運行，目前已經能查詢全部範圍內任一家企業的工商登記基本信息，具體包括公司註冊號、法定代表人、類型、註冊資本、成立日期、住所地、營業期限、經營範圍、登記機關、經營狀態、投資人信息、公司主要備案的高管人員名單、分支機構、清算信息、行政處罰信息等。

2、各省、市級信用網

這些網站是地方性主導的，一般以企業信用體系建設推進辦為主。

如北京市企業信用信息網 http://211.94.187.236/

浙江企業信用網 http://www.zjecredit.org/

企業基本信息都有，但如需要更全面的如年檢信息、對外投資信息、商標、變更、勞保等信息，則可能需註冊會員資格等，基本上各個地方都有類似的網站。

3、全國組織機構代碼管理中心

網址：www.nacao.org.cn/publish/main/5/index.html

該網站可以查詢全國範圍內所有領取有組織機構代碼證的信息，顯示與實體組織機構代碼證完全一致。這個網站居然可以列印組織機構代碼證的掃描件。

4、信用視界

網址：www.x315.com/

2014年3月15日上線，一站式匯總了工商登記、組織機構代碼證、關聯公司、涉訴信息、商標專利和新聞招聘等企業信息。特色是增值服務中涵蓋了精準的企業關聯和高管名下企業，還有企業財務數據、法院開庭公告和判決文書等；值得推薦的是其信用監控服務，每天自動推送企業動態，省掉了大量人工網搜工作；該網站還可以查國外企業，如果資產中涉及到國外企業，就可以查詢全球的企業信用信息，目前支持11個海外國家實時查詢企業信息，其它國家的需要離線查詢。

5、必途企業庫

網址：china.b2b.cn/

專業的中小企業信息化服務商，在這裏可以查詢各類產品供應商的企業信息，但僅包含企業的地址、聯繫方式等基本信息類別，如要深度調研仍需其他工具的配合。

6、悉知網

網址：www.xizhi.com/

主要提供中國企業名稱、法人、聯繫人和聯繫方式、地址、產品和服務等信息的快速查詢和展示服務。特色服務是基於平台的企業信息提供企業數據報告，主要針對全國省份、地市、縣區企業數量及產業發展狀況進行研究和推出排行榜。但平台覆蓋的許多中小型企業信息未經核實，存在數據的不準確性。

7. 建築業資質查詢

網址：mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html

官方的建築類企業資質展示平台，可查詢到相關企業的資質證書信息。

8、各地住房保障和房產管理局網站

二、涉訴信息查詢

1、最高人民法院「中國裁判文書網」【限於裁判文書】

網址： www.court.gov.cn/zgcpwsw/

根據《最高人民法院關於人民法院在互聯網公佈裁判文書的規定》，自2014年1月1日起，除涉及國家秘密、個人隱私的、未成年人犯罪、調解結案以外的判決文書，各法院判決文書均應在該網站上公佈。因該網站為「裁判文書網」，故僅適用於已屆判決階段的案件。

目前處於試運行狀態，僅有部分省市(如北京、上海、浙江等)已實現了2014年以來轄區內三級法院生效裁判文書全部公開的目標。

2、各省級高院網站

除了最高人民法院「中國裁判文書網」之外，那麼之前的判決文書或未判決的到哪裡查詢呢?對了，一般省級都建有自己的網站，這些網站可以查詢2014年之前的部分判決書、開庭公告、執行信息、開庭信息等。如：

(1)北京法院網

網址：http://bjgy.chinacourt.org/index.shtml

(2)上海法院網

網址：http://shfy.chinacourt.org/index.shtml

(3)浙江法院網

網址：http://app.zjcourt.cn/

因為最高人民法院「中國裁判文書網」僅限於已判決文書的查詢，且2014年1月1日之後才試行，而且數據取決於地方上報，而地方法院上網已經很多年了，部分法院的法律文書早就上網，因此全國網查不到的，地方法院或許可以查到。

有開庭公告、執行信息等情況，這些信息，或許正是我們調查所需要的涉訴信息，通過這些信息或許我們也可以去旁聽一下，那不是了解更清楚啊。

3、最高人民法院「全國法院被執行人信息查詢系統」

網址：http://zhixing.court.gov.cn/search/

該網站可查詢2007年1月1日以後新收及此前未結的執行實施案件的被執行人信息。在實際查詢中可能因某些地方法院遲延上報數據，導致一些查詢信息落後的問題。同時許多案件查詢顯示結果為已結，這可能是地方法院為了完成案件考核而技術上的處果，實際上標註「已結」的案件可能僅僅是程序終結或者根本還在執行中。

4、最高人民法院「全國法院失信被執行人名單信息查詢系統」

網址：http://shixin.court.gov.cn/

對於不履行或未全部履行被執行義務的被執行人，自2013年10月24日起，可於該系統中查詢失信被執行人的履行情況、執行法院、執行依據文書及失信被執行人行為的具體情形等內容。但不能盡信，因為實踐中部分法院還會根據當事人的申請上傳數據或上傳有所遲延。

5、中國法院網「公告查詢」

網址：http://www.live.chinacourt.org/fygg/index.shtml

按目前我國法院管轄的現狀和公告要求，需要公告送達的，如果被告不屬於本省的，一般要求在全國的報紙公告，而一般都是人民法院報，據此可以查詢到大量公告信息，了解調查對象的涉訴情況。

同時對於被告是省內的，則可以到地方的法制報之類的網站查詢公告，也可以了解到一些在地方法院的涉訴情況。

6、北大法律信息網「北大法寶」

網址：http://vip.chinalawinfo.com/

這雖然是民間的網站，但收錄案例比較全，而且因為建站比較早，而且很多官方找不到的裁判文書這裏都有收錄，因此值得推薦。

三、資產信息查詢

1、國土資源部子網站「中國土地市場網」

網址：http://www.landchina.com/

除國土資源部(中華人民共和國國土資源部)所示的全國範圍內土地抵押、轉讓、招拍掛等信息外，可於土地市場網查詢全國範圍內的供地計劃、出讓公告、大企業購地情況等。該網站無需註冊。

2、國家知識產權局「專利檢索系統」

網址： www.sipo.gov.cn/zljsfl/

該網站無需註冊，除專利基本信息（如發明/設計人、專利權人、公開日等）外，還可查詢各專利權法律狀態、專利證書發文、年費計算及全國大部分省市的專利代理機構名錄等內容。

3、國家工商總局商標局「中國商標網」

網址：www.saic.gov.cn/sbw1/sbcx/sbcx.html

根據查詢提示可確定擬查詢商標的商品分類。具體可查註冊商標信息及申請商標信息。「商標註冊信息查詢」又分為商標相同或近似信息查詢、商標綜合信息查詢和商標審查狀態信息查詢三類。

需要注意的是，商標局明確該網站查詢內容僅供參考，具體的商標註冊信息還應以國家工商行政管理總局商標局編輯出版的《商標公告》為準。

4、中國版權保護中心

網址：www.ccopyright.com.cn/cpcc/index.jsp

國家新聞出版廣電總局（國家版權局）直屬事業單位，國家版權登記機構，目前是我國唯一的計算機軟體著作權登記、著作權質權登記機構。

5、人民法院訴訟資產網

網址：www.rmfysszc.gov.cn/

可以查詢全國範圍內法院正在執行拍賣的資產情況，通過這個網站可以側面了解涉訴當事人的一些信息。

6、淘寶司法拍賣

網址：https://sf.taobao.com/

網上拍賣減少了拍賣費用，競價方便，越來越多的法院把沒有爭議比較乾淨的資產都通過這個方式進行拍賣，相信涉訴的信息會越來越多。

7、各大產權交易所網站（如金馬甲）

網址：www.jinmajia.com/

提供包括國有產權、公共資源、國有擔保機構、訴訟資產、股權、債權、高端商品、郵票錢幣、無形資產、文化藝術品等在內的各類要素的供需信息發佈、網路交易、支付與結算等專業服務。

8、應收賬款查詢—中國人民銀行徵信中心「中登網」

網址：www.zhongdengwang.org.cn/zhongdeng/index.shtml

四、投融資信息

1.中國證監會指定信息披露網站「巨潮資訊網」

網址：www.cninfo.com.cn/

僅適用於上交所、深交所上市的公眾公司。該網站無需註冊，可查詢內容十分豐富，包括該公司就各重大事項發佈的公告、分紅情況、財務指標、公司年報等。

2、上海證券交易所

網址：www.sse.com.cn/

該等網站與巨潮資訊網信息有所交叉，但側重點略有不同。

3、深圳證券交易所

網址：www.szse.cn/

該等網站與巨潮資訊網信息有所交叉，但側重點略有不同。

4、全國中小企業股份轉讓系統

網址：http://v2.neeq.com.cn/

5、中國貨幣網

網址：www.chinamoney.com.cn/index.html

6、中國債券信息網

網址：www.chinabond.com.cn/d2s/index.html

7、中國銀行間市場交易商協會

網址：www.nafmii.org.cn/

【版權聲明：本平台致力於尋找金融行業至關重要的文章，以提高全民金融意識，促進金融交流，如涉及文章版權問題，請及時聯繫我們，我們會及時刪除或附上稿費。聯繫方式：13751745460 微信號：zmjinrong】

點擊「閱讀全文」，進入3G版」密金融「