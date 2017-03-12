原標題：操縱6家上市公司股票 一深圳人被證監會處罰12億元（操縱細節超詳細）

來自微信公眾號：梧桐樹下V

文/梧桐小編

近日，證監會公佈了兩份行政處罰決定書，主角均是唐漢博，1973年12月出生，住在深圳市羅湖區。兩份處罰決定書認定唐漢博為首操縱6家上市公司股票，沒收違法所得並罰款合計近12億元。

這就是傳說中在資本市場翻江倒海的大鱷嗎？

處罰決定書20號認定唐漢博率領四人（分別為弟弟唐園子、表叔袁海林、兩個表弟唐淵琦、袁超）先後操縱同花順（300033）、傑賽科技（002544）、廣發證券（000776）、新希望（000876）、博雲新材（002297）。處罰決定書21號認定唐漢博帶領操盤手王濤操縱小商品城（600415）。

兩處罰決定書詳細介紹了唐漢博為首的團隊操縱6家上市公司股價的細節、過程及獲利情況，讓人一睹資本大鱷股海「神功」！

唐漢博率親屬操縱5家上市公司股價情況

一、賬戶控制情況

（一）唐漢博實際控制賬戶情況

在2014年12月1日至2015年4月13日期間，唐漢博通過袁海林、唐淵琦、袁超控制使用「袁海林」、「袁某林」、「唐某」、「葉某清」、「李某怡」、「楊某榮」、「唐某若」等7個自然人賬戶（以下簡稱「袁海林」賬戶組）。上述賬戶交易股票品種類似，下單所使用的電腦、下單地址高度重合，相關銀行賬戶網銀轉賬地址高度重合，資金關聯度高，涉案賬戶資金主要來源於唐漢博。「袁海林」賬戶組在北京、長沙等地酒店下單時點與袁海林、袁超等人的入住記錄完全匹配。多台交易使用電腦隱匿在唐漢博香港家中。唐漢博在上述違法人員中起主導、核心作用，袁海林、唐淵琦、袁超為其主要操盤手。

（二）唐園子實際控制賬戶情況

2014年12月4日至2015年3月26日期間，唐園子實際控制「熊某林」、「張某」等2個自然人賬戶（以下簡稱「熊某林」賬戶組）。上述賬戶下單使用電腦、下單地址存在重合，有關銀行賬戶網銀轉賬地址存在重合，交易股票品種類似，資金關聯度高。「熊某林」賬戶組在北京、長沙等地酒店下單時點與唐園子入住記錄完全匹配。熊某林、張某承認，證券賬戶自開戶之日起即交唐園子控制使用。

（三）唐漢博和唐園子的關聯情況

唐園子實際控制的「熊某林」賬戶組與唐漢博等實際控制的「袁海林」賬戶組交易股票高度趨同，交易配合特徵明顯。下單使用電腦、下單地址存在重合，唐漢博等人控制銀行賬戶與唐園子控制銀行賬戶存在資金關聯。

二、唐漢博等操縱「同花順」、「傑賽科技」的情況

（一）操縱「同花順」的情況

2015年2月12日至3月23日共23個交易日，唐漢博等人實際控制的「袁海林」賬戶組在每個交易日均交易「同花順」，其中14個交易日存在對倒交易，18個交易日存在反向交易，12個交易日全日撤回申報量占賬戶組申報量比例超過50%，期間「袁海林」賬戶組累計買入34，529，067股，累計買入金額2，955，781，754.18元，累計賣出34，529，067股，累計賣出金額3，051，849，222.52元，期末無餘股，「袁海林」賬戶組獲利91，805，493.91元。

1． 第一階段

（1）2015年2月12日、2月13日為建倉、拉抬階段

2月12日，「袁海林」、「袁某林」賬戶申報買入13，325，000股，實際成交3，981，558股，成交金額310，298，592.04元，買入均價77.93元。全天僅申報買入，未申報賣出。

10：41：57：36至11：00：24：56，「袁海林」、「袁某林」賬戶以77.4元至漲停價78.5元價格申報買入9筆2，530，000股，其中7筆2，010，000股處於買1檔，成交514，698股，申報前一刻賣委託第1檔申報量為322，001股，賬戶組申報量為申報前一刻賣委託第1檔申報量的7.86倍，申報前一刻市場前5檔賣出申報總量為1，151，074股，賬戶組申報量為申報前一刻市場前5檔賣出申報總量的2.2倍，申報時同方向同檔位無其他投資者，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為275，249股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的9.2倍，申報前一刻市場成交價為78.1元，賬戶組最後1筆申報最高成交價格為漲停價78.5元，11：00：24：58至11：26：00：54，該股連續漲停。

11：01：20：63至11：04：30：98，「袁海林」賬戶以漲停價78.5元申報買入3筆2，210，000股，申報時同檔位其他投資者申報數量為2，952，140股，賬戶組申報數量占申報時同檔位其他投資者申報數量比例為74.86%，「袁海林」賬戶於11：24：29：82至11：24：30：23將上述申買單全部撤回，11：26：09：43該股打開漲停。

13：09：00：07至13：14：26：78「袁海林」賬戶以77元至78.49元價格申報買入7筆1，935，000股，其中6筆處於買1檔，申報時同方向同檔位無其他投資者，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為43，338股，賬戶組申報量為同方向前5檔其他投資者申報總量的44.65倍，13：13：10：76至13：14：55：40撤回申報1，655，403股，撤回申報量占申報量比例為85.55%，最短駐留時間28.62秒，申報前一刻市場成交價為77元，最後一筆撤單前市場成交價為78.5元。

14：04：51：88至14：13：56：99「袁海林」賬戶以76.01元至78.5元價格申報買入9筆2，350，000股，全部處於買1檔，其中8筆高於申報前一刻市場成交價及申報前一刻賣委託第1檔價格（價差在0.2元至1.42元之間），其中7筆高於申報前一刻賣委託第5檔價格，申報前一刻賣委託第1檔申報量為58，390股，賬戶組申報量為申報前一刻賣委託第1檔申報量的40.25倍，申報時同方向同檔位無其他投資者，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為58，900股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的39.9倍，申報前一刻市場成交價為76.01元，賬戶組最高成交價格為78.5元，上漲幅度為3.28%。

14：14：19：03至14：56：40：00，「袁海林」、「袁某林」賬戶以買1檔78.49元至78.5元價格申報買入9筆2，160，000股，其中4筆1，929，700股申報價格高於申報前一刻賣委託第5檔價格且申報量大於申報前一刻市場前5檔賣出申報總量，申報前一刻賣委託第1檔申報量為183，011股，賬戶組申報量為申報前一刻賣委託第1檔申報量的11.8倍，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為224，858股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的9.61倍。14：56：56：00該股被封死在漲停板上。

14：59：48：53至14：59：56：63「袁海林」賬戶以漲停價78.5元價格申報買入2筆1，000，000股，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為568，500股，賬戶組申報數量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的1.76倍，均未成交。

2月13日「袁海林」賬戶以78.6元至81元申報賣出28筆2，054，716股，成交1，634，250股，成交金額129，037，746.6元，成交均價78.96元。賬戶組中「袁海林」、「袁某林」賬戶以72元至79.45元的價格申報買入28筆3，919，000股，成交2，362，468股，成交金額185，275，758.58元，成交均價78.42元，其中12筆1，710，100股，申報價格高於申報前一刻賣委託第5檔價格且申報量大於申報前一刻市場前5檔賣出申報總量。賬戶間對倒570，892股，以買1檔買單不斷消化高檔位賣單（賣6至14檔）。截至當日收盤，賬戶組持股數量為4，709，776股。當日該股收盤價82元，較前一交易日收盤價上漲4.46%。

（2）2月16日為部分賣出獲利階段

2月16日，「袁海林」、「袁某林」賬戶以76元至82.88元價格申報買入1，183，500股，成交683，500股，成交金額56，329，087.00元，成交均價82.41元。「袁海林」、「袁某林」賬戶以79.9元至86.2元價格申報賣出4，736，065股，成交3，791，576股，成交金額310，928，602.68元，成交均價82.01元。賬戶間對倒508，700股，對倒股數占當日賬戶組買入成交量的比例為74.43%，以對倒方式消化高檔位賣單後繼續賣出。截至當日收盤，賬戶組持股數量為1，601，700股。

（3）2月17日為再次拉升階段

2月17日「袁海林」賬戶組採取盤中拉抬、對倒方式拉升股價。「葉某清」與「袁海林」賬戶以81元至92元價格申報買入7，653，100股，成交2，362，216股，成交金額200，907，351.51元，成交均價85.05元。「袁某林」賬戶以84.88元至86.2元申報賣出1，929，160股，成交1，601，700股，成交金額136，353，749元，成交均價85.13元，賬戶間對倒1，104，240股，占當日市場成交量比例為7.69%。截至當日收盤，賬戶組持股數量為2，362，216股。當日該股收盤價91.81元，較前一交易日收盤價上漲8.78%。

10：23：49：98至10：27：46：78，賬戶組中「袁海林」賬戶以買1檔申報買入11筆共191，500股，申報價格由81元逐步提高至85元，均高於申報前一刻市場成交價格（最高價差為2.5元），有7筆155，500股申報價格高於申報前一刻賣委託第5檔價格（最高價差為2.03元）且申報量大於申報前一刻市場前5檔賣出申報總量。上述時段賬戶組申報前一刻市場前5檔賣出申報總量為81，300股，賬戶組申報量為申報前一刻市場前5檔賣出申報總量的2.36倍，申報時同方向同檔位無其他投資者，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為64，996股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的2.95倍。賬戶組申報全部成交，成交金額為15，819，435元，成交均價82.61元，賬戶組在該時段內的買入成交股數占同期市場成交總量81.01%。申報前一刻市場成交價為80.86元，賬戶組最高成交價格為84元，上漲幅度為3.88%。

10：58：07：26至11：07：24：43，「袁海林」賬戶以買1檔82.5元至87元價格申報買入16筆2，420，000股，全部高於申報前一刻市場成交價，全部高於申報前一刻賣委託第5檔價格（最高價差為1.23元）且申報量大於申報前一刻市場前5檔賣出申報總量，申報前一刻市場前5檔賣出申報總量為194，579股，賬戶組申報量為申報前一刻市場前5檔賣出申報總量的12.44倍，申報時同方向同檔位無其他投資者，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量200，380股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量12.08倍，賬戶組成交數量為697，749股，成交金額58，895，421.7元，成交均價84.41元，賬戶組在該時段內的買入成交股數占同期市場成交總量69.63%。申報前一刻市場成交價為82.01元，賬戶組最高成交價格為85.99元，上漲幅度為4.85%。

（4）2月25日、26日為賣出獲利階段

2月25日，「袁海林」及「葉某清」賬戶開盤9：30即申報賣出，申報價格在91元至85.2元之間，全天賣出2，362，216股，成交金額204，196，565.08元，成交均價86.44元。「袁海林」賬戶以85元至86元價格申報買入1，440，000股，成交545，000股，成交金額46，476，196.00元，成交均價為85.28元，賬戶間對倒430，450股，占當日市場成交量的比例為4.05%，對倒股數占當日賬戶組買入成交量的比例為78.98%。截至當日收盤，賬戶組持股數量為545，000股。

2月26日「袁海林」賬戶以82元至85.68元申報買入3，615，000股，成交前撤回申報3，173，524股，占申報量的87.79%，最短駐留時間為6.3899秒，成交441，476股，成交金額36，808，392元，成交均價83.38元，「袁海林」賬戶以83元至86.7元價格申報賣出1，282，134股，成交500，810股，成交金額42，736，693.24元，成交均價85.34元。

2． 第二階段

（1）2月27日至3月6日為加倉、拉抬階段

2月27日，「袁海林」賬戶以81元至88元價格申報買入8，029，000股，成交前撤回申報5，953，096股，占申報量的74.14%，成交1，819，232股，成交金額155，102，538.4元，成交均價85.26元，當日賬戶組無賣出成交。當日賬戶組盤中多次採用大筆申報撤單，小筆申報突進方式拉升股價。

當日10：12：05：12至10：17：20：65，「袁海林」賬戶申報買入13筆1，475，000股，其中10筆1，275，000股處於買1檔，申報價格由81元逐步推進為83元，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為71，952股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的20.5倍，成交前撤回申報1，272，448股，占賬戶組申報總量的86.27%，最短駐留時間為8.6299秒。10：17：54：15至10：19：2435，「袁海林」賬戶以84元至85元價格申報買入7筆140，000股，申報價格高於申報前一刻賣委託第5檔價格0.02元至1.01元，申報前一刻市場前5檔賣出申報總量為53，000股，賬戶組申報量為申報前一刻市場前5檔賣出申報總量的2.64倍。10：12：0512至10：19：2437，賬戶組買入成交342，552股，占同期市場成交量的73.49%。申報前一刻市場成交價為80.97元，最後一筆申報最高成交價格為84.88元，上漲幅度為4.83%。

14：52：4660至14：56：0976，「袁海林」賬戶以買1檔85元至88元價格申報買入10筆1，304，600股，其中9筆1，259，000股申報價格均高於申報前一刻市場成交價（最高價差1.98元），其中8筆1，149，000股申報價格高於申報前一刻賣委託第5檔的價格，申報前一刻賣委託第1檔申報量為14，500股，賬戶組申報量為申報前一刻賣委託第1檔申報量的89.97倍，申報前一刻市場前5檔賣出申報總量為65，850股，賬戶組申報量為申報前一刻市場前5檔賣出申報總量的19.81倍，申報時同方向同檔位無其他投資者，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為88，353股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的14.77倍，成交565，988股，成交金額48，771，566.48元，成交均價86.17元，賬戶組在該時段內的買入成交股數占同期市場成交總量的86.35%，申報前一刻市場成交價為84.57元，賬戶組最後一筆申報最高成交價格87.5元，上漲幅度為3.46%。截至當日收盤，賬戶組持股數量為2，304，898股。

3月2日「袁某林」、「袁海林」、「楊某榮」賬戶以83元至94.61元申報買入3，804，200股，成交1，931，414股，成交金額165，372，820.95元，成交均價85.62元，其中880，600股為「袁海林」賬戶以賣11、18檔申報賣出，對倒股數占當日市場成交量的比例為5.78%。「袁海林」賬戶以86.1元至93.3元價格申報賣出3，541，890股，成交2，304，898股，成交金額201，824，178.8元，成交均價87.56元。截至當日收盤，賬戶組持股數量為1，931，414股。

3月3日，「袁海林」賬戶以86元至93.9元價格申報買入10，630，000股，成交2，258，168股，成交金額202，366，622.17元，成交均價89.62元，成交前撤回申報6，371，832股，占申報量的59.94%，最短駐留時間為10.4399秒，「楊某榮」與「袁海林」賬戶以賣5、12、29檔89.99元、90元價格申報賣出350，000股，成交274，800股，成交金額24，731，252元，成交均價90元。當日賬戶組採用大量買單申報撤單、少量買單突進及尾市拉抬方式操縱方式拉升股價。截至當日收盤，賬戶組持股數量為3，914，782股。

3月4日，「袁海林」賬戶以80元至88元價格申報買入2，083，000股，成交594，870股，成交金額51，795，821.9元，成交均價87.07元，其中350，000股為「楊某榮」賬戶賣出，對倒股數占當日市場成交量的比例為4.62%，「袁海林」、「袁某林」、「楊某榮」賬戶以87元至90元價格申報賣出3，914，782股，成交753，968股，成交金額65，670，331元，成交均價87.1元，截至當日收盤，賬戶組持股數量為3，755，684股。

3月5日，「袁海林」、「葉某清」賬戶以85元至87元價格申報買入2，431，100股，成交1，277，101股，成交金額110，324，318.4元，成交均價86.39元，其中741，247股為「袁海林」賬戶以1至9檔價格申報賣出，對倒股數占當日市場成交量比例為8.73%。「袁海林」賬戶以86元至87元價格申報賣出2，555，684股，成交2，253，884股，成交金額194，722，200.6元，成交均價86.39元。

3月6日，「袁海林」賬戶以81.88元至86元價格申報買入13筆2，080，000股，其中10筆1，420，000股申報價格高於申報前一刻賣委託第1檔的價格，其中8筆1，380，000股申報價格高於申報前一刻賣委託第5檔價格且申報量大於申報前一刻市場前5檔賣出申報總量，申報前一刻賣委託第1檔申報量為73，304股，賬戶組申報量為申報前一刻賣委託第1檔申報量的28.37倍，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為204，925股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的10.15倍，成交前撤回申報1，529，060股，占賬戶組申報數量比例為73.51%，最短駐留時間為0.1299秒，成交550，940股，成交金額45，905，164元，成交均價83.32元。

（2）少量賣出獲利階段

3月9日，「袁海林」與「楊某榮」賬戶以80元至85元價格申報買入2，052，900股，成交1，746，811股，成交金額145，961，058.30元，成交均價83.56元，「袁海林」與「葉某清」賬戶以80.5元至85.1元價格申報賣出3，817，041股，成交3，329，841股，成交金額272，420，257.50元，成交均價81.81元，其中1，131，531股為「楊某榮」賬戶買入，通過對倒交易消化高檔位賣單，對倒股數占當日市場成交量的比例為9.27%。截至當日收盤，賬戶組持股數量為1，746，811股。

（3）加倉及維持、拉抬股價階段

3月10日，「袁海林」賬戶申報買入成交72，500股，成交均價85.27元。2015年3月11日，「袁某林」、「袁海林」賬戶以83元至85元價格申報買入5，273，800股，成交2，070，298股，成交金額174，467，160.22元，成交均價84.27元，其中871，200股為「楊某榮」賬戶賣出，對倒股數占當日市場成交量的比例為11.75%，「楊某榮」賬戶以84元價格申報賣出1，728，411股，全部成交，成交金額145，204，439元，成交均價84.01元。

3月12日，「袁海林」賬戶以82.97元至90元申報買入14，174，600股，成交前撤回申報10，081，956股，占申報量的比例為71.13%，最短駐留時間為6.3799秒，成交4，092，644股，成交金額350，747，268.94元，成交均價85.70元，其中1，324，047股為「袁某林」賬戶賣出。「袁海林」、「袁某林」賬戶以84元至86.5元價格申報賣出2，281，198股，成交1，498，611股，成交金額128，244，034.47元，成交均價85.58元。對倒股數占當日市場成交量的11.27%，占當日賬戶組賣出成交量的88.35%。截至當日收盤，賬戶組持股數量為4，755，231股。

（4）3月13日至3月16日為賣出獲利階段

3月13日，「袁海林」、「袁某林」、「葉某清」賬戶以84.95元至87元申報買入2，251，600股，成交911，530股，成交金額78，982，722.46元，成交均價86.65元。「袁海林」賬戶以86.1元、87元價格申報賣出5，353，500股，成交1，594，371股，成交金額138，791，140.92元，成交均價87.05元，其中504，700股為「葉某清」、「袁某林」賬戶買入，對倒股數占當日市場成交量的6.57%。

3月16日，「袁海林」賬戶以89.49元至90元價格申報買入750，000股，成交前撤回申報712，800股，占申報量比例為95.04%，最短駐留時間為37.8秒，成交37，200股，成交金額3，329，400元，成交均價89.5元。「袁海林」、「袁某林」、「葉某清」賬戶以88元至92元價格申報賣出5，384，458股，成交4，072，390股，成交金額363，046，718.2元，成交均價89.15元。截至當日收盤，賬戶組中僅「袁海林」賬戶持有37，200股。3月17日，「袁海林」賬戶將所持余股全部賣出。

3． 第三階段

（1）2015年3月18日至3月19日為建倉拉抬階段

3月18日，「袁海林」賬戶以85.02元至95元價格申報買入76筆6，132，300股，成交2，499，917股，成交金額222，375，741.98元，成交均價為88.95元，當日賬戶組未申報賣出。13：10：34：07至13：20：52：44，「袁海林」賬戶申報買入30筆2，558，600股，其中27筆2，402，600股處於買1檔，其中20筆1，902，600股申報價格高於申報前一刻市場成交價，其中17筆1，636，600股申報價格高於申報前一刻賣委託第1檔價格（最高價差為5元），申報前一刻市場賣委託第1檔申報量為172，496股，賬戶組申報量為申報前一刻賣委託第1檔申報量的14.83倍，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為259，924股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的9.84倍，成交1，067，410股，占同期市場成交量的67.17%。申報前一刻市場成交價為87.89元，賬戶組最後一筆申報最高成交價為95元，上漲幅度為8.09%。

3月19日，「袁海林」、「袁某林」、「楊某榮」、「葉某清」賬戶以88.89元至97.99元價格申報買入15，374，400股，成交前撤回申報10，918，023股，占賬戶組申買量比例為71.01%，最短駐留時間為17.51秒，成交3，783，038股，成交金額357，036，481.13元，成交均價94.38元。「袁海林」賬戶以94.3元至98.01元價格申報賣出1，685，017股，成交1，672，517股，成交金額158，843，757.99元，成交均價94.97元，其中1，461，317股為「楊某榮」、「葉某清」賬戶買入，對倒股數占當日市場成交量的比例為10.92%，對倒股數占當日賬戶組賣出成交量比例為87.37%。截至當日收盤，賬戶組持股數量為4，610，438股。

10：47：07：24至11：12：33：41，賬戶組以90.95元至96.1元價格申報買入51筆9，055，900股，其中42筆7，995，900股處於買1檔，申買前一刻賣委託第1檔申報量為569，459股，賬戶組申報量為申買前一刻賣委託第1檔申報量的15.9倍，申買前一刻市場前5檔賣出申報總量為3，585，872股，賬戶組申報量為申買前一刻市場前5檔賣出申報總量的2.53倍，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為814，493股，賬戶組申報數量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量11.12倍，成交前撤回申報62，347，50股，占賬戶組申報量的68.85%，成交2，821，150股。申報前一刻市場成交價為90.90元，賬戶組最後一筆申報最高成交價格為96.1元，上漲幅度為5.72%。

（2）3月20日至3月23日為賣出獲利階段

3月20日，「袁海林」、「袁某林」賬戶以97元至99.5元價格申報買入1，364，000股，成交前撤回申報856，814股，占賬戶組申買量的62.82%，成交507，186股，成交金額49，737，280.2元，成交均價98.07元，其中351，441股為「楊某榮」、「葉某清」賬戶賣出，以對倒方式消化高檔位賣單，對倒股數占賬戶組當日買入成交量比例為69.29%。「袁海林」、「葉某清」、「楊某榮」賬戶以96元至100元價格申報賣出3，189，711股，成交2，966，321股，成交金額293，875，994.56元，成交均價99.07元。

3月23日9：15：14：20至9：16：42：04，「袁海林」賬戶組中「袁海林」賬戶分4筆申報買入1，340，000股，其中3筆1，300，000股以漲停價110.68元申報，占開盤集合競價可撤單期間市場申報買入量的64.35%，占開盤集合競價可撤單期間市場申報價位以上（指賬戶組最低申報價格以上，下同）買入量的69.80%，賬戶組在上述期間申買排名第1位。9：18：55：51上述買入申報全部撤單，當日該股以110元價格開盤，開盤漲幅9.32%。「袁海林」賬戶組中「袁海林」、「袁某林」和「楊某榮」等3個賬戶於9：24：46：15至9：41：35：59以110.68元至106.8元價格申報賣出2，393，291股，合計賣出2，151，303股，成交金額237，866，828.88元，成交均價110.57元，將所持該股全部減持。

（二）操縱「傑賽科技」

2014年12月1日至2015年3月30日，「袁海林」賬戶組中「袁海林」、「袁某林」、「李某怡」、「唐某若」、「葉某清」、「楊某榮」賬戶，在63個交易日交易「傑賽科技」，導致該股票價格和交易量出現異常，期間累計買入47，964，403股，累計買入金額1，274，294，666.41元，累計賣出49，916，925股，累計賣出金額1，402，274，161.84元，獲利108，049，794.08元。

「袁海林」賬戶組交易該股手法與前述交易「同花順」手法類似，主要採取三種手法操縱「傑賽科技」，具體如下：第一，連續集中交易，拉抬股價。期間，「袁海林」賬戶組成交量佔市場成交總量比例超過5%的有34個交易日，成交佔比超過10%的有17個交易日，成交佔比超過20%的有6個交易日，12月31日成交佔比最高，達47.82%。第二，大量反向交易和對倒交易，虛增證券成交量。期間有29個交易日存在日內反向交易，16個交易日存在對倒交易，其中14個交易日對倒量佔市場成交總量比重在5%以上，8個交易日對倒比重達10%以上，12月31日對倒比重最高，達43.88%。第三，虛假申報撤單，誘導投資者跟風。期間23個交易日賬戶組撤回申報量占申報量比例超過50%。

三、唐園子操縱「廣發證券」的情況

2014年12月4日14：02：32：30至14：02：33：48，「張某」賬戶以買1檔漲停價21.9元申報買入6筆3，420，000股，申報時同方向同檔位其他投資者申報總量為5，000股，「張某」賬戶申報量為申報時同方向同檔位其他投資者申報總量的684倍，不斷買入以漲停價所掛申賣單，該時段最後一筆申買單將申報前一刻以漲停價所掛申賣單全部買入。14：02：33：84至14：04：39：27，「張某」賬戶以21.9元申報買入4筆1，766，000股，前3筆1，710，000股全部成交。14：02：32：49該股被封死在漲停板上。

2014年12月5日9：15：01：46，「熊某林」賬戶以漲停價24.09元（高於前一交易日收盤價10%）申報買入2筆1，342，800股，占開盤集合競價可撤單期間市場申報買入量比例為20.87%，占集合競價可撤單期間市場申報價位以上買入量比例為89.35%，「熊某林」賬戶在上述期間申買排名第1位，申報前一刻市場前10檔賣出申報總量為95，198股，「熊某林」賬戶申報量為申報前一刻市場前10檔賣出申報總量的14.11倍，9：16：21：38全部撤單。當日「廣發證券」以22.95元價格開盤，開盤漲幅4.79%。「張某」賬戶在9：31：28：82至9：51：43：23期間以23.4元至23.93元價格不斷申報賣出，共計賣出5，130，000股，將所持該股全部減持，成交金額122，112，068.67元，成交均價23.8元，獲利9，572，618.88元。

四、唐漢博與唐園子共同操縱「新希望」、「博雲新材」的情況

（一）共同操縱「新希望」的情況

2015年3月23日至2015年3月25日，「熊某林」、「張某」、「楊某榮」、「袁某林」、「袁海林」賬戶累計申報買入154，831，700股，成交28，772，378股，成交金額585，243，705.73元，成交均價20.34元。「袁海林」賬戶申報賣出82，222，040股，成交27，734，278股，成交金額600，268，254.51元，成交均價21.64元。上述期間「袁海林」賬戶共計獲利36，349，015.24元，其餘賬戶無盈利。

1． 2015年3月23日為建倉階段

2015年3月23日「袁海林」賬戶以19.3元至19.4元價格申報買入5筆2，490，000股，成交2，139，684股，成交金額41，439，951.28元，成交均價19.37元。

2． 3月24日為拉抬股價階段

3月24日，「袁海林」、「袁某林」、「楊某榮」、「熊某林」賬戶申報買入139，715，700股，當日成交26，594，594股，成交金額542，965，935.45元，成交均價20.42元。

當日10：42：00：70至11：13：43：34，「袁海林」賬戶以18.91元至漲停價21.32元價格申報買入119筆45，057，200股，其中111筆處於買1檔，申報前一刻賣委託第1檔申報量為8，825，155股，賬戶組申報量為申報前一刻賣委託第1檔申報量的5.11倍，申報時同方向同檔位其他投資者申報總量為446，986股，賬戶組申報量為申報時同方向同檔位其他投資者申報總量的100.8倍，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為12，781，166股，賬戶組申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的3.53倍，申報前一刻市場成交價由18.9元上漲為21.3元，上漲幅度為12.7%。該股11：13：43：05首次觸及漲停板，11：13：51：68至11：24：14：76該股連續漲停，11：24：16：32打開漲停。11：14：05：91至11：15：23：27「袁海林」賬戶以漲停價21.32元申報買入31筆13，700，000股，11：23：54：77至11：23：59：39全部撤單。

11：25：06：61至11：29：48：24「袁海林」、「袁某林」賬戶申報買入39筆15，026，000股，全部處於買1檔（其中28筆13，000，000股以漲停價申報），申報前一刻賣委託第1檔申報量為272，992股，賬戶組申報量為申報前一刻賣委託第1檔申報量的55.04倍。11：29：27：35該股被封死在漲停版上。

13：00：02：78至13：07：23：82「袁海林」、「袁某林」、「楊某榮」賬戶以漲停價申報買入162筆37，969，700股，上述申報中3，515，000股成交前撤單，其餘均未成交。14：21：33：95至14：55：14：42，「熊某林」賬戶以漲停價申報買入27，962，800股，均未成交，卻在漲停板形成堆單。截至當日收盤，「袁海林」賬戶組持股數量為28，734，278股。

3． 2015年3月25日為賣出獲利階段

2015年3月25日9：15：05：24至9：15：32：61，「熊某林」賬戶以買1檔23.45元的價格（高於前收盤價9.77%）申報買入7筆7，000，000股，占開盤集合競價可撤單期間市場申報買入量的44.23%，占開盤集合競價可撤單期間市場申報價位以上買入量的47.51%，「熊某林」賬戶在上述期間申買排名第1位，9：19：48：25前全部撤單，撤單時所處檔位為買1檔。當日「新希望」以22.8元價格開盤，開盤漲幅6.94%。

9：30：04：78至14：23：38：07，「袁海林」賬戶以21.24元至22.8元價格申報賣出82，222，040股，成交27，734，278股，成交金額600，268，254.51元，成交均價21.64元。9：22：35：17至10：44：21：15，「張某」賬戶與「袁海林」賬戶申報買入5，626，000股，其中5，587，900股成交前撤回，撤回申報量占申報量的99.32%，最短駐留時間為13.7299秒。

（二）共同操縱「博雲新材」

2015年3月24日至3月26日，「熊某林」、「張某」賬戶，以及「袁海林」賬戶共計申報買入25，908，800股，成交10，029，848股，成交金額179，235，109.46元，成交均價17.87元。「袁海林」、「熊某林」賬戶申報賣出37，253，861股，成交12，775，149股，成交金額230，326，649元，成交均價18.03元。上述期間「袁海林」賬戶獲利1，888，611.28元，「熊某林」賬戶虧損131，855.46元，其餘賬戶無盈利。

3月24日9：32：41：12至10：06：03：64，「袁海林」賬戶以17.7元至18元價格申報買入12筆4，330，000股，其中3，275，809股於成交前撤回申報，占申買量比例為75.65%，成交1，054，191股，成交金額18，775，045.5元，成交均價為17.81元。申報前一刻市場成交價17.68元，最後一筆申報撤單前市場成交價為18.01元，上漲幅度為1.87%。

3月25日，「袁海林」、「張某」、「熊某林」賬戶以17.44元至18元價格申報買入15，378，800股，成交8，975，657股，成交金額160，460，063.96元，成交均價17.88元。14：24：24：01至14：25：05：86「張某」、「熊某林」賬戶以18元價格申報買入4，790，000股，全部成交，其中4，146，999股為「袁海林」賬戶賣出。對倒股數占當日市場成交量比例為12.54%。「袁海林」賬戶以17.6元至18.4元價格申報賣出15，021，300股，成交6，754，949股，成交金額121，918，672.46元，成交均價18.05元。

3月26日，9：15：37：20至9：16：19：23，「熊某林」賬戶以19.79元價格（高於前收盤價10.01%）申報買入6筆6，000，000股，申報時同方向前5檔其他投資者申報總量為152，500股，「熊某林」賬戶申報量為申報時同方向前5檔其他投資者申報總量的39.34倍，9：17：49：30至9：17：50：31全部撤單。9：16：57：28至13：45：28：87「袁海林」、「熊某林」賬戶以17.95元、18元、18.05元價格申報賣出22，232，561股，成交6，020，200股，成交金額108，407，976.54元，成交均價18.01元。

上述事實，由有關開戶資料、工商登記資料、對賬單、成交流水、委託流水、電腦信息資料、銀行轉賬記錄、當事人詢問筆錄、證人證言、通訊記錄、現場照片、證券賬戶資料、下單記錄、交易流水、交易所提供數據等證據證明，足以認定。

證監會認為，2014年12月1日至2015年4月13日期間內，唐漢博利用資金優勢、持股優勢，通過「袁海林」賬戶組操縱「同花順」、「傑賽科技」的行為，違反了《證券法》第七十七條第一款第（一）、（三）、（四）項的相關規定，構成《證券法》第二百零三條所述違法行為。

2014年12月4日至12月5日，唐園子利用資金優勢與持股優勢通過「熊某林」賬戶組操縱「廣發證券」的行為，違反了《證券法》第七十七條第一款第（四）項的相關規定，構成《證券法》第二百零三條所述情形。

唐漢博與唐園子共同操縱「新希望」2015年3月23日至25日股價及「博雲新材」2015年3月24日至3月26日股價的行為，違反了《證券法》第七十七條第一款第（一）、（四）項的相關規定，構成《證券法》第二百零三條所述情形。

袁海林、唐淵琦、袁超系唐漢博主要操盤手，參與了前述唐漢博操縱違法行為，違反了《證券法》第七十七條第一款（一）、（三）、（四）相關規定，構成《證券法》第二百零三條所述情形。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》第二百零三條的規定，證監會決定：

一、沒收唐漢博操縱「同花順」、「傑賽科技」違法所得199，855，287.99元，並處597，765，863.97元罰款，對袁海林、唐淵琦、袁超分別處以600，000元罰款。

二、沒收唐園子操縱「廣發證券」違法所得9，572，618.88元，並處28，717，856.64元罰款。

三、對唐漢博、唐園子共同操縱「新希望」和「博雲新材」行為，沒收唐漢博、唐園子違法所得38，105，771元，對唐漢博處以89，653，850元的罰款，對唐園子處以22，863，463元的罰款，對袁海林、唐淵琦、袁超分別處以600，000元罰款。

唐漢博帶領王濤操縱小商品城股價的違法事實：

一、實際控制賬戶情況

2016年2月4日至6月23日（以下簡稱控制期間），唐漢博實際控制「唐漢博」、「王濤」（兩個同名賬戶）、「桂某選」等4個證券賬戶（以下簡稱賬戶組），具體情況如下：

「唐漢博」賬戶於2013年9月11日開立於香港越秀證券有限公司（以下簡稱越秀證券），2015年1月6日申請開通「滬股通」交易許可權。王濤名下賬戶之一（以下簡稱「王濤」建銀賬戶）於2015年12月21日開立於香港建設銀行（亞洲）有限公司，並於同日申請開通「滬股通」交易許可權；另一賬戶（以下簡稱「王濤」太平賬戶）於2016年1月13日開立於太平證券（香港）有限公司，並於2016年4月20日申請開通「滬股通」交易許可權。「桂某選」賬戶於2015年9月9日開立於申萬宏源證券有限公司貴陽中華北路證券營業部。

上述四個賬戶資金主要來源於唐漢博及其妻子李某怡賬戶，「桂某選」賬戶及「唐漢博」賬戶下單設備隱匿於唐漢博家中，「唐漢博」賬戶及「王濤」建銀賬戶、「王濤」太平賬戶、「桂某選」賬戶在主要操縱期間逐日下單地址高度一致，其中在香港某酒店下單時間與唐漢博、王濤入住時間完全匹配，王濤入住酒店費用全部由唐漢博支付。王濤於2016年6月7日被限制出境后，「王濤」太平賬戶仍在香港下單。「桂某選」賬戶交易及對應三方存管銀行使用設備的MAC地址與唐漢博銀行卡使用MAC地址重合。越秀證券提供的電話委託錄音顯示，「唐漢博」賬戶由其本人下單。綜上，賬戶組在控制期間由唐漢博實際控制使用，王濤為其操盤手。

二、唐漢博控制賬戶組跨境操縱「小商品城」

2016年2月4日至6月23日，賬戶組在56個交易日中交易「小商品城」，期間累計買入460，185，283股，成交金額3，388，514，081.57元，成交均價7.36元，累計賣出460，185，283股，成交金額3，438，333，561.03元，成交均價7.47元，至期末無餘股。

2016年2月4日至4月26日為主要操縱期間，共計53個交易日，賬戶組在其間47個交易日中交易「小商品城」，其中31個交易日賬戶組成交量占當日市場成交量比例超過10%，其中10個交易日賬戶組成交量占當日市場成交量比例超過20%。2016年4月27日「唐漢博」賬戶被限制交易。2016年3月2日賬戶組達到最高持倉135，782，307股。賬戶組採用日內反向交易、對倒交易、操縱開盤價、盤中拉抬、尾市拉抬、虛假申報等多種手法操縱股價，其中21個交易日存在對倒行為，29個交易日存在日內反向交易行為，11個交易日撤回申報股數占申報股數比例超過50%。經查，唐漢博利用其實際控制的賬戶組，在2016年2月4日至6月23日操縱「小商品城」共計獲利41，884，236元。

（因限於微信文章字數限制，且具體操縱行為與操縱前述5家上市公司股價類似，操縱小商品城的具體情況請參見證監會行政處罰決定書2017年21號）

證監會認為，唐漢博、王濤的上述行為違反《證券法》第七十七條第一款第（一）、（三）、（四）項的相關規定，構成《證券法》第二百零三條所述情形。

根據當事人的違法事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》第二百零三條的規定，我會決定：

一、沒收唐漢博涉案操縱行為違法所得41，884，236元，並處以208，821，180元罰款。

二、對王濤處以600，000元罰款。