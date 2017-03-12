教育部部長陳寶生回答中外記者的提問 圖片來源：中國經濟網

中國經濟網北京3月12日訊 （記者李盛丹歌）十二屆全國人大五次會議新聞中心於今天舉行記者會。教育部部長陳寶生就「教育改革發展」的相關問題回答中外記者的提問。

陳寶生部長在會上回答鄉村教師相關問題時指出，國家現在有300萬鄉村教師，是我國基礎教育的脊樑，尤其是我們農村孩子成長的園丁。2015年出台了《鄉村教師支持計劃》，這個《計劃》在共和國的歷史上是第一個關於鄉村教師隊伍建設的計劃，意味著鄉村教師隊伍的建設已經上升為國家戰略。這個《計劃》實施以來，教育部採取了一系列措施，加強鄉村教師隊伍的建設。由於歷史、經濟社會發展不平衡的原因，鄉村教師短缺，這個問題非常嚴重，集中表現就是三件事，教育部在圍繞這三個問題出台政策和措施，加強鄉村教師隊伍的建設。

一是要「下得去」。鄉村教師短缺突出表現是「下不去」。《計劃》頒布以後，深入實施「特崗計劃」，這是專門針對鄉村教師隊伍建設的，在全國範圍內招收畢業生到鄉村去工作。這在一定程度上緩解了鄉村教師短缺的問題。連片特困貧困地區和265個連片特困貧困地區之外的省貧縣都納入了這個範圍。

二是「留得住」。下去了留不住，干一段時間就走了，「特崗計劃」也有這個問題。解決留不住這個問題，主要有三招。第一招中央財政投入了52.53億元資金，有8.1萬學校的近130萬鄉村教師受益。主要是提高補助，讓他們在鄉村從事教育勞動得到相應的補償，大體上人均是300元左右。一些省財政拿出資金投入，標準比較高，最高的在1500元。這是解決經濟範圍的。第二招是在全國建了有40萬套周轉房，為這些鄉村教師、特崗教師建的周轉房，讓他們住在條件比較好的地方，能夠安心的在那裡工作。

第三招是提高他們的榮譽。我們向106萬30年以上在鄉村從教的老師頒發了榮譽證書，這在共和國歷史上是第一次。這麼大規模地頒發榮譽證，就是想通過這樣的精神獎勵，營造教師在鄉村從教的濃厚氛圍，讓他們有職業的榮譽感。這叫做解決「留不住」的問題。

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