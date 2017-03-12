全國政協委員、四川省政府參事王康(資料圖)

中國經濟網北京3月12日訊（記者陳瑩瑩 專欄）「作為人力資本的主要供應端之一，高校也應進行供給側改革。」全國政協委員、四川省政府參事王康說，高校領域也有著「三去一降一補」的迫切需求。

首先，失衡的專業結構導致了高等教育「產能過剩」。去年，王康調研了南方某省108所高校的專業設置情況，發現該省51所本科高校中重複開設率在43.1%以上的專業有20個。高教領域的專業設置失衡，導致了其難以滿足經濟結構調整和產業升級換代對人力資源的需要，造成了高教領域的「產能」過剩。

其次，欠佳的就業狀況，導致了畢業生「庫存」的堆積。

再次，滯后的評價體系，導致了政策「槓桿」的偏翹。「在衡量高校的優劣時，我們往往重數量輕質量、重規模輕結構、重名聲輕實質、重層次輕應用、重表面輕貢獻。」王康說，這就帶來一個現象：我國的不少高校辦學層次雖高，但服務對象不明確；發表論文多、出版著作多，但能引領全球創新、支撐實業發展的東西卻有限；研項目多、成果獎項多，但對經濟發展、社會進步的貢獻卻不大。

此外，簡單粗放的管理方式，導致了高教的「成本」居高。大量趨同的學科、專業、課程，需要大量的人力、物力、財力和精力來支撐。

還有長期的慣性作用，讓高教的「短板」多多：對全球最近出現的新科學、新技術、新產業不敏感；在有創新、有價值、高水平的基礎研究方面相對滯后；專業調整滯後於時代的發展；人才培養、科學研究與社會發展需求相脫節；很多社會發展亟需的新專業申報難。

這次兩會，王康帶來一份《關於在高教領域實施「供給側結構性改革」的建議》，直指高教領域的「三去一降一補」。

「要調整高等教育的服務結構、專業結構、師資結構。」王康建議，採用「比較排位+弱者淘汰」的方式，對一些重置率高、排位靠後的老舊專業暫停招生或進行整改、甚至直接取消；教育部門要改革高校專業設置的申請與備案方式，為高校的自主設置專業鬆綁；更要改革重構高等教育的評價考核體系，加大獎優懲劣力度。

「我們不一定需要那麼多數量的高校，但一定需要真正有質量的高校，推動中國在顛覆性的原始創新領域邁出堅實的步伐。」王康說。

代表委員小資料：

王康，男，漢族，1958年11月出生，湖南益陽人，大學，教授，博導。1976年8月參加工作，2003年12月加入民進。曾任四川省教育廳副廳長，現任民進中央委員、四川省教育廳巡視員。

？？？ 更多報導請見？「穩中求進 團結奮進——2017全國兩會專題」