3月12日下午，在十二屆全國人大五次會議舉行記者會上，教育部長陳寶生回答了記者提問。

中國經濟網北京3月12日訊 （記者王晉 李盛丹歌）「《鄉村教師支持計劃》政策實施的效果怎麼樣？如何解決鄉村教師的後顧之憂？」「如何補上高校思想政治工作缺乏針對性和親和力的短板？」「重點高校到處高薪挖人的惡性人才競爭如何破？」「如何解決校園毒跑道問題？」……3月12日下午，在十二屆全國人大五次會議舉行記者會上，教育部長陳寶生回答了記者提問。教育問題關係國計民生，記者會熱度很高，境內外記者爭相提問。

鄉村教師後顧之憂如何解——

讓鄉村教師「下得去」「留得住」「教得好」

我國有300萬鄉村教師，2015年，《鄉村教師支持計劃》出台。這個《計劃》是我國歷史上第一個關於鄉村教師隊伍建設的計劃，意味著鄉村教師隊伍的建設已上升為國家戰略。

如何解決鄉村教師的後顧之憂？陳寶生表示，我國鄉村教師短缺，問題集中表現在「下不去、留不住、教不好」。《計劃》從三方面破解這些問題，首先，「下得去」，《計劃》頒布以後，深入實施「特崗計劃「，在全國範圍內招收畢業生到鄉村去工作。連片特困貧困地區和265個連片特困貧困地區之外的省貧縣都納入了這個範圍。

第二，「留得住」。第一招，中央財政投入52.53億元，有8.1萬所學校、近130萬鄉村教師受益。主要是提高補助，人均在300元左右；第二招，在全國建了40萬套周轉房，提升鄉村教師、特崗教師住宿條件。第三招，提高鄉村教師的榮譽感。給106萬30年以上在鄉村從教的老師頒發了榮譽證書，這在共和國歷史上是第一次。

第三，「教得好」。採取一些措施鼓勵水平較高的校長教師向鄉村流動，同時加強培訓，這兩年培訓了380萬人次校長，提高管理和教學水平。

陳寶生說，教育部還將下功夫解決鄉村教師「長不高」的問題，從制度上解決鄉村教師評職稱的職業發展問題，在相關方面做好制度安排。

教育扶貧如何精準發力——

從單純扶貧到綜合扶智 從大水漫灌到精準滴灌

四川涼山州懸崖村的孩子上學路異常艱辛，這讓習近平總書記感到「特別揪心」。

陳寶生說，「總書記對四川涼山州懸崖村的關心，充分體現了他對人民深厚的情懷。教育部專門派出調研組，赴這個地方進行深入調研。懸崖村的孩子為了求學，每天在危險中行進，我們感到非常羞愧。這也說明，打勝脫貧攻堅戰對教育具有非常重要的意義。」

脫貧攻堅戰是全面建成小康社會的重要內容。陳寶生表示，實現「兩不愁、三保障」，歸結為五個字——「吃穿教醫住」，「教」具有基礎性、先導性、根本性的作用。圍繞打贏脫貧攻堅戰，教育部做了幾件事，第一，制定一個規劃。由教育部牽頭，國務院6部委聯合頒發了《教育脫貧攻堅「十三五」規劃》。 第二，著力實施「兩個轉變」，從單純扶貧轉向綜合扶智，割斷貧困代際傳遞，從大水漫灌改為精準滴灌。 第三，重點解決輟學、失學問題、「讀書無用」論、貧困農民和普通農民在教育上差距拉大的問題。

談到具體措施，陳寶生部長表示，首先是錢的問題。「多搞一些錢」，要加大投入力度，從基礎建設到學生資助向貧困地區、貧困家庭傾斜。其次，「把數搞准一些「。貧困地區各個學段，小學、初中、高中、大學各有多少人口，需求不同，要進行分類幫扶，精準扶貧。第三，」把事搞實一些「。比如，經過三五年努力，讓教育基本公共服務在貧困地區建檔立卡的貧困戶實現全覆蓋。再如，繼續實施中西部地區招生協助計劃。2016年，安排協作計劃20多萬人，相當於在西部建了100所大學。最後，」把人搞強一些「，教育系統參與脫貧攻堅戰的人要抽精兵強將，到一線去打仗，另外，積極爭取財政支持，組織高校教育單位對口幫扶，吸引社會力量參與脫貧，運用信息手段提高教育脫貧效果。

如何培養更多大國工匠——

既要培養愛因斯坦，也要培養愛迪生，還要培養魯班

培育大國工匠是今年兩會的熱點話題。這需要職業教育有大作為、大擔當。但是，職業教育是我國教育體系的薄弱環節，如何從制度設計上補上短板，以適應我國製造業升級的新要求？

對這一熱點問題，陳寶生表示，職業教育是我們國家教育系統中的重要組成部分，在我國有堅實的歷史基礎，當前，發展職業教育顯得更為迫切。

「我們在職業教育方面還存在很多不適應的地方，體現在我們的辦學理念、社會理念等方面。社會上重普通教育，輕職業教育，在教育教學方面，重課堂教學，輕實踐能力培養，教學和實踐兩張皮 。」陳寶生說，「除了發佈製造業人才規劃指南、發佈脫貧攻堅規劃等舉措外，我們還要促進產校融合，把專業建在產業鏈上，把學校建在開發區里。同時，促進校企合作，企業的技術人員與學校老師交換崗位，建立『旋轉門』機制。「

陳寶生指出，培養既可以操作又可以教學的「雙師型」隊伍，加強師資隊伍的建設非常重要。「要改變職業教育低人一等的局面，就要從制度上做出安排。要引導全社會轉變觀念，更要在制度上解決職業教育和普通教育相分離的狀況，改變考試製度，讓職業學校的學生與普通學校在一定的節點上實現轉換，搭起一座「立交橋」。

他強調，「我們既需要培養愛因斯坦，也需要培養愛迪生，還需要培養魯班。職業教育與普通教育一樣，是我們國家實現現代化最重要的智力保障。」

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