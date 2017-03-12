中國經濟網北京3月12日訊 （記者夏先清 ）「太極拳發源於河南溫縣。但太極拳申遺目標一直未能實現。」全國人大代表、河南省最高人民法院院長張立勇建議，國家應該加快太極拳申遺的進度。對此，全國大人代表、河南省委常委、宣傳部部長趙素萍表示認同。她認為，太極拳老少皆宜，對外國人來說可能更容易接受。

太極拳是我國傳統文化中一顆光耀奪目的明珠，它融合中華傳統武術、醫學、哲學、兵學、美學、運動學諸多優秀文化精華，既是一項強身健體的運動，又富含源遠流長的文化內涵，體現著中華民族精神。目前太極拳已經傳播到150多個國家和地區，習練人數超過3個億。

目前，韓國、日本、印度等國都在「搶報」太極拳申遺。「尤其是韓國，通過媒體到處散布『太極拳的創始人是張三丰，張三丰是遼東濟州島人，濟州島屬於韓國』等不實言論，韓國已經把我們的端午節和拔河都申請為他們的非物質文化遺產，應引起我們高度警覺。」張立勇代表建議由文化部牽頭，加快河南溫縣太極拳申遺工作進度，「今年優先推薦，防止中國文化瑰寶再落入他國之手，讓更多人接受中國優秀傳統文化，提升國家文化軟實力。」

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