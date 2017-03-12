全國人大代表、寶新能源董事長寧遠喜

中國經濟網北京3月12日訊（證券日報記者 桂小筍） 寶新能源的金融布局正在逐步補齊自己的各個板塊所需資源。3月9日，寶新能源稱，收到珠海金探的通知，公司擬斥資25.2億元獲得PE機構東方富海42.86%股權之事，所需審批程序已根據相關規定履行完畢。這意味著，公司的銀行+PE發展模式，有了可供想像的實景圖。

「公司參與認購的梅州客商銀行，其最終對標的將是矽谷銀行的發展模式。」3月10日，全國人大代表、寶新能源董事長寧遠喜在接受證券日報記者採訪時介紹。而從寧遠喜的介紹中可知，未來的寶新能源，將實現實業+金融的互促、互補式發展，「收購百合網之後，依託百合網的資源積累，可以和現有的金融業務結合，開展消費金融業務；而聯手東方富海之後，再加上梅州客商銀行的資源，可以開展更多的投貸聯動，引導金融更好地服務實體經濟。在一些業務發展成熟后，公司不排除考慮分拆這些業務單獨上市的可能。」

寧遠喜這半年被人問的最多的問題，就是如何辦好一個新的銀行，「我也因此深入思考，（梅州客商銀行的發展模式）如果不是新金融，我們不會參與這件事情，銀行、金融不能按照過去的製造業思路運營。梅州客商銀行的定位，是要在法律法規的規定下，提高金融的效率，我們對標的是矽谷銀行，未來的競爭，拼的是誰掌握了優質資產。」

對標矽谷銀行最重要的一個特點，即是開展投貸聯動業務。

寧遠喜認為，投貸聯動是解決雙創企業融資困難的有效途徑，通過為企業提供「債權+股權」的綜合金融服務，滿足雙創企業不同生命周期所需金融需求，「雙創企業在生長、成長的過程中也是中小微企業，這種模式可以拓寬中小微企業的融資渠道，緩解它們的融資難、融資貴問題，也是引導金融服務實業。」

做為行業的新生力量，民營銀行可以成為投貸聯動的「試驗田」，寧遠喜介紹，相較傳統商業銀行，民營銀行在發展投貸聯動業務上具有較強的靈活性和創新性，如果能鼓勵更多的民營銀行開展投貸聯動，也符合民營銀行差異化發展的戰略目標。

「寶新能源對百合網和東方富海的併購，是看好各自的發展，也要進行資源協同。梅州客商銀行就像一座橋樑，對私業務，可以依託百合網的積累，開展消費金融業務；而東方富海股權的收購，也可以為投貸聯動提供了契機。」寧遠喜稱，「而風險的評估來看，依託梅州客商銀行、東方富海的雙重風險保證，資金的安全性將更有保障；未來，隨著投貸聯動模式的開展，梅州客商銀行可以在後期的認購權實施后獲得利潤。」

此外，對於寶新能源現有的業務，寧遠喜提及，會堅持發展，「金融最終是服務實體。」

代表委員小資料：

寧遠喜，廣東寶麗華新能源股份有限公司董事長，工商管理碩士，廣東上市公司協會會長，梅州市工商聯（總商會）主席。1994年參加工作。1995年加入廣東寶麗華集團有限公司。1997年1月調入上市公司寶新能源，歷任公司第一、二屆董事會秘書，2000年9月起至今，連任寶新能源第二、三、四、五、六、七屆董事會董事、董事長。兼任公司董事會戰略發展委員會主任委員、子公司廣東寶新能源投資有限公司董事長。2012年3月起，任公司第六屆董事會董事長，兼任董事會戰略發展委員會主任委員、提名委員會委員、公司子公司廣東寶新能源投資有限公司執行董事。

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