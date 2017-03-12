國務院發展研究中心主任李偉

中國經濟網北京3月12日訊 （證券日報記者姜楠 蘇詩鈺）3月12日，國務院發展研究中心主任李偉首次做客部長通道談宏觀經濟形勢。

李偉說，2017年中國經濟有望開啟平穩中高速增長新階段，「L」型增長從「一豎」過渡到「一橫」。這一結論主要是根據國內外經濟運行出現的眾多新變化。

李偉表示，我國經濟由降速階段轉入下半場提質階段，但並不意味著經濟轉型已經成功。目前，我國經濟運行上升力量和下行壓力還處在弱平衡狀態，還有很多的難題需要破解，甚至要做好應對可能出現較大風險的充分準備。

對深化供給側結構性改革中「深化」該如何理解的問題，李偉表示，可以從三方面理解，一是認識深化；二是內容拓展，三是體制機制突破，關鍵在於相關體制機制改革。

代表委員小資料：

李偉，男，漢族，1953年8月生，江蘇豐縣人，1973年5月加入中國共產黨，1969年3月參加工作，1985年10月畢業於上海電視大學中文專業，大專文化程度。現任國務院發展研究中心主任、黨組副書記。

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