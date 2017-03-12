全國人大代表，河北省滄州市中心醫院院長溫秀玲(資料圖)

中國經濟網北京3月12日訊（記者於泳）全國人大代表，河北省滄州市中心醫院院長溫秀玲代表建議，建設健康中國，重點從醫藥、醫保、醫療三個環節推進醫療改革與創新發展。醫藥定價和流通領域應多做「減法」，把關注點聚焦到「藥品出廠價」上，解決葯價虛高問題。

溫秀玲代表認為，很多藥品最終售價比出場價格高幾十倍，甚至上百倍，就是在流通環節加價太多，給患者造成了很大負擔。如果國家能夠督促企業公佈藥品的出廠價格，讓價格透明起來，就有望根治高葯價。「出廠價公開了，對藥品企業本身沒有任何影響。經銷流通領域就只有倉儲、物流、人工和合理利潤等幾個環節形成的有限加價，醫藥代表也就能回歸真正的業務本色。」溫秀玲代表說。

溫秀玲代表還建議，醫保方面應突出推進按病種付費模式，即「按病種收費標準原則上實行最高限價管理」變為「原則上實行定額管理」。這樣避免了患者的重複檢查，有助於醫院之間互認部分檢驗結果，也節約了醫療資源。此外，各級醫院應繼續重視分級診療，在地方醫院可以引入大型醫院和社會資本合作模式，緩解患者集中去大型醫院就診的壓力以及帶來的一系列問題。

代表委員小資料：

溫秀玲，女，河北滄縣人，1956年出生，大學本科，主任醫師。現任河北省滄州市中心醫院黨委書記、院長。溫秀玲曾獲「2000年全國女勞動模範和女先進工作者」稱號。

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