全國人大代表張立勇:建議設立國家錯案警示日北京新浪網 (2017-03-12 22:51)
全國人大代表、河南省高級人民法院院長、黨組書記張立勇(資料圖)
中國經濟網北京3月12日訊（記者夏先清）在討論「兩高」工作報告時，全國人大代表、河南省高級人民法院院長、黨組書記張立勇建議最高法院把5月9日上升為「國家錯案警示日」，教育全國法官堅決守住防範冤假錯案的底線。
2010年，河南法院將趙作海被無罪釋放的5月9日確定為「錯案警示日」，已連續七年於這一天邀請專家、學者和審判一線法官，反思錯案教訓，研究防範措施。與「紀念日」、「哀悼日」功效一樣，「錯案警示日」不僅是個案的警示，也是對司法公信力的修復和再造。
代表委員小資料：
張立勇，男，漢族，1955年7月生，山東榮成人。1976年參加工作，1974年加入中國共產黨，山東大學哲學系畢業，中央黨校研究生學歷。現任河南省高級人民法院院長。二級大法官。
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